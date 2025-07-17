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北市城鎮韌性演習 市長蔣萬安親督導中華電信大樓救災狀況

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
台北市政府今天下午在中華電信信義園區舉行城鎮韌性演習，台北市長蔣萬安親自督導，視察中華電信發生危難時的救災應處措施。記者廖炳棋／攝影
台北市政府今天下午在中華電信信義園區舉行城鎮韌性演習，台北市長蔣萬安親自督導，視察中華電信發生危難時的救災應處措施。記者廖炳棋／攝影

台北市政府今天下午近3時實施「2025城鎮韌性演習」，其中在中華電信信義園區的關鍵基礎防護搶救，採用沉浸式操作與無腳本情境設定，驗證中華電信公司的T-CERT（臺灣民間自主緊急應變隊）、保安警察、備役替代役及市政府各單位，在面對敵人攻擊時如何進行防護、初期應變及最短時間修復運作等，以提升關鍵基礎設施的社會韌性機制。

演習包括中華電信大樓起火救災、救護隊運送傷患等各種況狀，台北市消防局立即布置緊急救災機制，迅速由指揮中心下達各項任務；台北市長蔣萬安、國安會副秘書長林飛帆，率一眾相關單位官員到場巡視，另在台灣的駐外使館如美國、加拿大、英國、德國、法國及澳洲等國代表，也在觀察這次演習的表現與能量。

台北市政府實施「2025城鎮韌性演習」，首度整合過往「民安」與「萬安」等兩項演習為城鎮韌性演習，採兵棋推演及綜合實作模式辦理。演練項目包含聯合應變指揮管制中心開設、協同運作機制驗證、民生必需品配售、關鍵基礎遭受破壞搶救、救濟站、急救站開設等戰時必要防護及民眾安全確保等項目。

台北市政府今天下午在中華電信信義園區舉行城鎮韌性演習，台北市長蔣萬安親自督導，視察中華電信發生危難時的救災應處措施。記者廖炳棋／攝影
台北市政府今天下午在中華電信信義園區舉行城鎮韌性演習，台北市長蔣萬安親自督導，視察中華電信發生危難時的救災應處措施。記者廖炳棋／攝影
台北市政府今天下午在中華電信信義園區舉行城鎮韌性演習，台北市長蔣萬安親自督導，視察中華電信發生危難時的救災應處措施。記者廖炳棋／攝影
台北市政府今天下午在中華電信信義園區舉行城鎮韌性演習，台北市長蔣萬安親自督導，視察中華電信發生危難時的救災應處措施。記者廖炳棋／攝影
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城鎮韌性演習

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