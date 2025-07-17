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賴清德視察北市戰時演習 被問「準備夠嗎？」反應全曝光
2025城鎮韌性演習今下午北市登場。總統賴清德15時40分到中山國小視導北市戰時急救及災民收容等演練。媒體在賴總統視導中段時喊問，北市戰時急救量能準備夠嗎？儘管賴清德無回答，不過有轉頭看向媒體，只有點了頭。
這次北市城鎮韌性演練，下午1時30分到2時為全民避難疏散時間；第二階段下午2至5時全民防衛動員演習。今天下午15時40分，賴清德總統特地赴中山國小，視導北市戰時急救站及災民收容、救濟站開設等演練，演練現場也播放蔣萬安市長的心戰廣播及國旗歌。
由於今天剛好是大罷免倒數9天，賴總統、北市長蔣萬安今天演習同框，外界好奇2人互動，蔣萬安在賴總統到場時有前往接待，兩人並握手致意，但互動不多。
媒體在賴總統視導中段時喊問，「北市戰時急救量能準備夠嗎？」由於有一段距離，賴清德無回答，不過有轉頭看向媒體，並點了頭。
據了解，過去中央視導演習，多是看關鍵基礎設施搶救是否有準備完備，不過賴總統這次是特意選中山國小視導戰時急救站、災民收容、救濟站開設等演練，是要確認北市的戰後準備量能是否足夠。
至於今天演習，蔣萬安心戰喊話的內容為：各位市民同胞，目前謠傳台北市聯合應變指揮管制中心遭到攻擊而癱瘓，這是假訊息！我再強調一次，這是假訊息！台北市聯合應變指揮管制中心目前運作正常，請大家不用恐慌，保持冷靜，待在安全的地方，保護好自己和家人的安全，等候中央和市府進一步的指引。
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