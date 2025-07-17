聽新聞
0:00 / 0:00
不甩演習？北市男逛大街嗆「不然要怎樣」 2女高架上自拍全網傻眼
萬安與民安演習今年整合為「城鎮韌性演習」，北部2025年城鎮韌性演習於下午1時30分至2時舉行，台北市中山區伊通街卻有41歲王姓男子未依照規定，警報聲響還在外面趴趴走，警方到場見他不配合，帶上警車至派出所後，依民防法開罰，將面臨3萬至15萬罰鍰。
警方公布執法秘錄器，只見員警上前攔人，喊「大哥，麻煩進去室內，現在演習期間」，王男卻回「不然你要怎樣啊？」十分讓人無言。
不只如此，有網友錄下演習期間，有兩名女子沒有避難，見車道上無車，反而在市民大道高架橋上把賓士汽車停在馬路上，下車比YA手勢開心拍照，貼文短短兩小時吸引破萬人按讚，有網友紛紛留言「15萬罰起來」、「2個人30萬」。
另外，台北市中正區重慶南路二段有民眾在警報聲響時，騎腳踏車在外面遊蕩，轄區警方見狀立刻吹哨要求靠邊並上前盤查，詢問了解是一名外籍人士，由於不知「城鎮韌性演習」才騎車上街，離忙致歉並配合員警避難至演習結束，並未受罰。
👉726大罷免決戰
▪ 專題／你的選區要投票嗎？看726罷免投票完整25選區名單
▪ 專題／25選區大罷免 罷免通過要符合這些條件
▪ 圖表／韓國瑜、黃捷、謝國樑…近5年罷免案一覽 這些人被拉下台
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言