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不甩演習？北市男逛大街嗆「不然要怎樣」 2女高架上自拍全網傻眼

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不甩演習？北市男逛大街嗆「不然要怎樣」 2女高架上自拍全網傻眼

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
北市中山區王姓男子未配合「城鎮韌性演習」避難，遭員警帶回派出所開罰。記者翁至成／翻攝
北市中山區王姓男子未配合「城鎮韌性演習」避難，遭員警帶回派出所開罰。記者翁至成／翻攝

萬安與民安演習今年整合為「城鎮韌性演習」，北部2025年城鎮韌性演習於下午1時30分至2時舉行，台北市中山區伊通街卻有41歲王姓男子未依照規定，警報聲響還在外面趴趴走，警方到場見他不配合，帶上警車至派出所後，依民防法開罰，將面臨3萬至15萬罰鍰。

警方公布執法秘錄器，只見員警上前攔人，喊「大哥，麻煩進去室內，現在演習期間」，王男卻回「不然你要怎樣啊？」十分讓人無言。

不只如此，有網友錄下演習期間，有兩名女子沒有避難，見車道上無車，反而在市民大道高架橋上把賓士汽車停在馬路上，下車比YA手勢開心拍照，貼文短短兩小時吸引破萬人按讚，有網友紛紛留言「15萬罰起來」、「2個人30萬」。

另外，台北市中正區重慶南路二段有民眾在警報聲響時，騎腳踏車在外面遊蕩，轄區警方見狀立刻吹哨要求靠邊並上前盤查，詢問了解是一名外籍人士，由於不知「城鎮韌性演習」才騎車上街，離忙致歉並配合員警避難至演習結束，並未受罰。

今天是北部地區「城鎮韌性演習」，中正區重慶南路二段有外籍人士騎腳踏車被員警吹哨攔下。記者翁至成／攝影
今天是北部地區「城鎮韌性演習」，中正區重慶南路二段有外籍人士騎腳踏車被員警吹哨攔下。記者翁至成／攝影
有網友也錄下演習期間，有兩名女子沒有避難，反而在市民大道高架橋上公然下車，還比YA手勢開心開照。圖／擷取自Threads chentx_1009
有網友也錄下演習期間，有兩名女子沒有避難，反而在市民大道高架橋上公然下車，還比YA手勢開心開照。圖／擷取自Threads chentx_1009

高架橋 自拍 城鎮韌性演習 北市

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