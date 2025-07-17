2025新北城鎮韌性演習 侯友宜：驗證應變、居安思危

為提升全民敵情警覺及強化防空整備作為，2025城鎮韌性防空演習北部地區於今日下午1時30分至2時，實施30分鐘警報傳遞與發放、疏散避難、交通及其他必要管制，新北市長侯友宜今下午1時於土城區公所視察表示城鎮韌性演習實施的目的，除強化全民防空整備作為及驗證行政體系對於災害防救等狀況應變機制，更重要提醒民眾要有居安思危觀念。

2025城鎮韌性防空演習北部地區下午1時半展開，執行急救站傷患現場醫療處理及救濟站災民轉移收容開設、戰災搶救災害救援)等60分鐘實作演練。

今日警報發放前，侯友宜率市府團隊前往土城區視導土城區公所，之後前往板南線土城捷運站及大潤發土城店等處所防空疏散避難演練，沿線重要道路人車交通管制，商家各項配合管制作為；另防空警報解除後，下午2時至3時也在土城國民中學實施戰時災民收容救濟站開設。

後侯友宜前往三峽區自來水公司板新給水廠實施戰災搶救災害救援演練視察，演習除讓市民熟悉防空疏散避難處所外，若遇空襲及各種災害狀況發生時，市府並整合各相關單位進行災害搶救及應變，使市民生命財產損害降至最低。

新北市長侯友宜表示，城鎮韌性演習實施的目的，除了強化全民防空整備作為及驗證行政體系對於災害防救等狀況之應變機制外，更重要的在提醒民眾要有平、戰結合居安思危的觀念，透過城鎮韌性演習各項演練，提升民眾憂患意識，隨時做好萬全的準備，才能因應各類災害的衝擊與挑戰。 新北市長侯友宜土城國中城鎮韌性防空演習情形。記者李定宇／攝影 新北市長侯友宜土城大潤發城鎮韌性防空演習情形。記者李定宇／攝影 新北市長侯友宜主持2025城鎮韌性防空演習。記者李定宇／攝影 新北市長侯友宜土城國中城鎮韌性防空演習情形。記者李定宇／攝影 新北市長侯友宜土城區公所城鎮韌性防空演習情形。記者李定宇／攝影 新北市長侯友宜土城捷運站城鎮韌性防空演習情形。記者李定宇／攝影

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