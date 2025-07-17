影／城鎮韌性演習今登場 谷立言現身陪同蔣萬安視察

2025城鎮韌性演習今天下午一點半登場，台北市長蔣萬安、美國在台協會台北辦事處處長谷立言、國安會副秘書長林飛帆等人一同現身松山國小聽取簡報，並觀看周遭街區、道路與捷運防空避難演練。

此次演習首度整合過往「民安」與「萬安」等兩項演習為城鎮韌性演習，採兵棋推演及綜合實作模式辦理。蔣萬安至捷運松山站視察防空避難演練，他表示，捷運站體內是很好的避難處所，深度夠深、掩護也夠，剛剛台北是17站防爆係數也夠，市府會加強宣導，做好清楚說明。 2025城鎮韌性演習今天下午登場，路上空無一人，僅剩管制的警察。記者余承翰／攝影 2025城鎮韌性演習今天下午登場，台北市長蔣萬安（中）先行至松山國小聽取簡報，並視察周遭街區、道路與捷運防空避難演練。記者余承翰／攝影 2025城鎮韌性演習今天下午登場，警察引導民眾將車輛停靠道路邊。記者余承翰／攝影 2025城鎮韌性演習今天下午登場，警察引導民眾在演習期間先待在捷運站內。記者余承翰／攝影 2025城鎮韌性演習今天下午登場，捷運工作人員引導民眾在演習尚未結束前先待在站內。記者余承翰／攝影 2025城鎮韌性演習今天下午登場，工作人員在捷運松山站內演練藉由捷運疏散民眾。記者余承翰／攝影

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