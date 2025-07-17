快訊

怒辭台師大自評指導委員 國教院長：無法指導不信任的學校

教練成就不應被抹滅 簡奇陞籲「勿霸凌」：誠摯道歉絕對接受

普發1萬得舉債？卓榮泰坦言「內心交戰」政府預算細節曝光…網全炸鍋

影／城鎮韌性演習今登場 谷立言現身陪同蔣萬安視察

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導
2025城鎮韌性演習今天下午登場，台北市長蔣萬安（中）、美國在台協會台北辦事處處長谷立言（左一）、國安會副秘書長林飛帆（左二）一同先行至松山國小聽取簡報。記者余承翰／攝影
2025城鎮韌性演習今天下午登場，台北市長蔣萬安（中）、美國在台協會台北辦事處處長谷立言（左一）、國安會副秘書長林飛帆（左二）一同先行至松山國小聽取簡報。記者余承翰／攝影

2025城鎮韌性演習今天下午一點半登場，台北市長蔣萬安美國在台協會台北辦事處處長谷立言、國安會副秘書長林飛帆等人一同現身松山國小聽取簡報，並觀看周遭街區、道路與捷運防空避難演練。

此次演習首度整合過往「民安」與「萬安」等兩項演習為城鎮韌性演習，採兵棋推演及綜合實作模式辦理。蔣萬安至捷運松山站視察防空避難演練，他表示，捷運站體內是很好的避難處所，深度夠深、掩護也夠，剛剛台北是17站防爆係數也夠，市府會加強宣導，做好清楚說明。

2025城鎮韌性演習今天下午登場，路上空無一人，僅剩管制的警察。記者余承翰／攝影
2025城鎮韌性演習今天下午登場，路上空無一人，僅剩管制的警察。記者余承翰／攝影
2025城鎮韌性演習今天下午登場，台北市長蔣萬安（中）先行至松山國小聽取簡報，並視察周遭街區、道路與捷運防空避難演練。記者余承翰／攝影
2025城鎮韌性演習今天下午登場，台北市長蔣萬安（中）先行至松山國小聽取簡報，並視察周遭街區、道路與捷運防空避難演練。記者余承翰／攝影
2025城鎮韌性演習今天下午登場，警察引導民眾將車輛停靠道路邊。記者余承翰／攝影
2025城鎮韌性演習今天下午登場，警察引導民眾將車輛停靠道路邊。記者余承翰／攝影
2025城鎮韌性演習今天下午登場，警察引導民眾在演習期間先待在捷運站內。記者余承翰／攝影
2025城鎮韌性演習今天下午登場，警察引導民眾在演習期間先待在捷運站內。記者余承翰／攝影
2025城鎮韌性演習今天下午登場，捷運工作人員引導民眾在演習尚未結束前先待在站內。記者余承翰／攝影
2025城鎮韌性演習今天下午登場，捷運工作人員引導民眾在演習尚未結束前先待在站內。記者余承翰／攝影
2025城鎮韌性演習今天下午登場，工作人員在捷運松山站內演練藉由捷運疏散民眾。記者余承翰／攝影
2025城鎮韌性演習今天下午登場，工作人員在捷運松山站內演練藉由捷運疏散民眾。記者余承翰／攝影

谷立言 蔣萬安 美國在台協會 城鎮韌性演習

延伸閱讀

美方盯場？谷立言到場看演習 與蔣萬安、林飛帆同框聽簡報

罷免倒數9天 賴清德蔣萬安今同框韌性演習互動受關注

普發一萬絕不是債留子孫 蔣萬安再轟民進黨選輸就翻桌

蔣萬安為兄弟站台反惡罷 痛批民進黨選輸就翻桌

相關新聞

影／北部城鎮韌性演習 北市街頭「超安靜」

2025城鎮韌性（防空）演習今天下午1時30分開始，首都北市有不少人趕在這之前躲進建築內，時間一到，市政府燈也全暗，許多...

美方盯場？谷立言到場看演習 與蔣萬安、林飛帆同框聽簡報

2025城鎮韌性（防空）演習今登場，共分二階段實施，身兼北市指揮官、台北市長蔣萬安下午現身松山國小聽取簡報，包含美國在台...

2025新北城鎮韌性演習 侯友宜：驗證應變、居安思危

為提升全民敵情警覺及強化防空整備作為，2025城鎮韌性防空演習北部地區於今日下午1時30分至2時，實施30分鐘警報傳遞與...

影／城鎮韌性演習今登場 谷立言現身陪同蔣萬安視察

2025城鎮韌性演習今天下午一點半登場，台北市長蔣萬安、美國在台協會台北辦事處處長谷立言、國安會副秘書長林飛帆等人一同現...

圖輯／北部城鎮韌性演習 台北突然寂靜成空城

萬安與民安演習今年整合為「城鎮韌性演習」，北部2025年城鎮韌性演習於下午1時30分至2時舉行，隨著發放1長音、2短音的...

演習直擊！北捷只進不出人潮減、商店拉鐵門 民眾訝異這事

萬安演習更名為2025城鎮韌性（防空）演習，今天台北市在下午1時半到2時實施。約到下午1時30分，只見民眾的手機跳出通知...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。