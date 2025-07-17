美方盯場？谷立言到場看演習 與蔣萬安、林飛帆同框聽簡報

2025城鎮韌性（防空）演習今登場，共分二階段實施，身兼北市指揮官、台北市長蔣萬安下午現身松山國小聽取簡報，包含美國在台協會台北辦事處處長谷立言、國安會副秘書長林飛帆也到場觀看演習。蔣也提醒，捷運站體內深度深、掩護夠適合民眾掩蔽，呼籲民眾盡量往就近捷運站疏散。

此次演習首度整合過往「民安」與「萬安」等兩項演習為城鎮韌性演習，採兵棋推演及綜合實作模式辦理。演練項目包含聯合應變指揮管制中心開設、協同運作機制驗證、民生必需品配售與物資動員流程演練、救濟站、急救站開設與功能模擬驗證，以及戰時資訊安全防護與通資系統應變演練。

蔣萬安今下午1時20分現身松山國小聽取防空避難簡報，現場包含行政院政務委員季連成、國安會副秘書長林飛帆以及美國在台協會台北辦事處處長谷立言也現身聽取簡報。

時間一到防空警報響起，蔣萬安等人也前往松山區公所實施防空避難演練，並前往包含饒河夜市、捷運松山車站，視察避難準備狀況。過程中季連成也提醒，避難包止血袋需增購，避難場域也先具備簡易廁間，若真發生緊急狀況，也盡量往捷運站地下避難，資源較為充沛。

蔣萬安也說，捷運站體內是很好的避難處所，深度夠深、掩護也夠，剛剛台北是17站防爆係數也夠，市府會加強宣導，做好清楚說明。

警報從下午1時30分至2時，解除後第二階段從下午2時至5時併同全民防衛動員演習，分別擇定小巨蛋、中華電信信義園區及中山國小，實施民生必需品配售、戰時關鍵設施遭受破壞搶救作為、救濟站及急救站開設等演練。 萬安與民安演習今年整合為「城鎮韌性演習」，北部2025年城鎮韌性演習下午13：30至14：00舉行，演習前進行人車管制。記者曾原信／攝影 美國在台協會台北辦事處處長谷立言（左一）到場觀看演習。圖／截至「udn video」直播 2025城鎮韌性（防空）演習今登場，身兼北市指揮官、台北市長蔣萬安（右三）下午現身松山國小聽取簡報，包含行政院政務委員季連成（右二）、美國在台協會台北辦事處處長谷立言（右五）、國安會副秘書長林飛帆（右一）也到場觀看演習。記者洪子凱／攝影

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