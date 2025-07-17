圖輯／北部城鎮韌性演習 台北突然寂靜成空城

萬安與民安演習今年整合為「城鎮韌性演習」，北部2025年城鎮韌性演習於下午1時30分至2時舉行，隨著發放1長音、2短音的警報聲，並重複3次，台北市區民眾、車輛進行疏散避難，原本繁忙的忠孝東、西路口瞬間淨空。
據國防部全民防衛動員署表示，今天實施區域為北部宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣 ，明天則為東部地區、金門地區、馬祖地區、澎湖地區。
2025城鎮韌性（防空）演習今天下午1時30分開始，首都北市有不少人趕在這之前躲進建築內，時間一到，市政府燈也全暗，許多...
2025城鎮韌性（防空）演習今登場，共分二階段實施，身兼北市指揮官、台北市長蔣萬安下午現身松山國小聽取簡報，包含美國在台...
為提升全民敵情警覺及強化防空整備作為，2025城鎮韌性防空演習北部地區於今日下午1時30分至2時，實施30分鐘警報傳遞與...
2025城鎮韌性演習今天下午一點半登場，台北市長蔣萬安、美國在台協會台北辦事處處長谷立言、國安會副秘書長林飛帆等人一同現...
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萬安演習更名為2025城鎮韌性（防空）演習，今天台北市在下午1時半到2時實施。約到下午1時30分，只見民眾的手機跳出通知...
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