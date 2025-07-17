圖輯／北部城鎮韌性演習 台北突然寂靜成空城

萬安與民安演習今年整合為「城鎮韌性演習」，北部2025年城鎮韌性演習於下午1時30分至2時舉行，隨著發放1長音、2短音的警報聲，並重複3次，台北市區民眾、車輛進行疏散避難，原本繁忙的忠孝東、西路口瞬間淨空。

據國防部全民防衛動員署表示，今天實施區域為北部宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣 ，明天則為東部地區、金門地區、馬祖地區、澎湖地區。 萬安與民安演習今年整合為「城鎮韌性演習」，北部2025年城鎮韌性演習下午13：30至14：00舉行，演習前進行人車管制。記者曾原信／攝影 萬安與民安演習今年整合為「城鎮韌性演習」，北部2025年城鎮韌性演習下午13：30至14：00舉行，演習前民眾詢問負責交管員警。記者曾原信／攝影 萬安與民安演習今年整合為「城鎮韌性演習」，北部2025年城鎮韌性演習下午13：30至14：00舉行，台北市宛若空城。記者曾原信／攝影 萬安與民安演習今年整合為「城鎮韌性演習」，北部2025年城鎮韌性演習下午13：30至14：00舉行，演習後民眾暫待於地下道入口等待演習結束。記者曾原信／攝影 萬安與民安演習今年整合為「城鎮韌性演習」，北部2025年城鎮韌性演習下午13：30至14：00舉行，演習前員警進行交通管制。記者曾原信／攝影 萬安與民安演習今年整合為「城鎮韌性演習」，北部2025年城鎮韌性演習下午13：30至14：00舉行，演習開始時仍有民眾來不及進到室內，快跑過馬路。記者曾原信／攝影 萬安與民安演習今年整合為「城鎮韌性演習」，北部2025年城鎮韌性演習下午13：30至14：00舉行，台北市宛若空城。記者曾原信／攝影

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