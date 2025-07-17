演習直擊！北捷只進不出人潮減、商店拉鐵門 民眾訝異這事

萬安演習更名為2025城鎮韌性（防空）演習，今天台北市在下午1時半到2時實施。約到下午1時30分，只見民眾的手機跳出通知，市政府站內列車依舊行駛，但有廣播提醒防空演習，也不少民眾為了躲開這段時間，在月台內等候，不見緊張氣氛。

下午1時27分，不少從台北捷運市政府站出站的民眾以奔跑，盡可能避開30分的演習。記者實際進站，列車也持續行駛，但是廣播不斷放送「防空演習，請進站及下車旅客依車站人員引導避難。」捷運人潮有明顯減少，但不見緊張的氣氛。

另一頭，市政府站內的7-11等商店則是配合演習全數拉下鐵門。至於市政府站與統一時代百貨連通道部分，由於在地下室內，因此不受影響。

捷運站內的吳姓小姐表示，在出門前就知道這段時間會遇到防空演習，所以也先在站內等候。另一位大學生則說，第一次看到平日的北捷人那麼少，但因為在車站內，其實感覺不太到演習的氣氛。

北捷表示，演習期間列車正常運行，但請到站旅客暫時停留車站內請勿離站，並配合車站人員引導至大廳層或月台層避難，各車站將加強廣播宣導。同時，貓空纜車正常營運，但各車站實施「只進不出」管制措施。

北捷表示，捷運地下街暫停營業，捷運轉乘停車場維持車輛只進不出，請遵循人員引導至適當地點避難。依照民防法第25條，如違反演習規定，可處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。 北捷市政府站防空演習期間人潮。記者邱書昱／攝影 不少民眾乾脆在站內等演習結束。記者邱書昱／攝影 乘客在下午1時27分左右開始奔跑。記者邱書昱／攝影

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