影／北部城鎮韌性演習 北市街頭「超安靜」

2025城鎮韌性（防空）演習今天下午1時30分開始，首都北市有不少人趕在這之前躲進建築內，時間一到，市政府燈也全暗，許多人躲在市府內部，不少人或蹲或坐「滑手機」配合演習。

繁華街頭不見日常的人來人往，相當安靜，時空猶如靜止一般。民眾要是未配合演練而走在外頭，依民防法最高可處15萬元。 2025城鎮韌性（防空）演習今天下午1時30分開始，首都北市府前的市民廣場「超安靜」。記者林佳彣／攝影

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