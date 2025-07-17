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影／北部城鎮韌性演習 北市街頭「超安靜」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
2025城鎮韌性（防空）演習今天下午1時30分開始，首都北市府前的市民廣場「超安靜」。記者林佳彣／攝影
2025城鎮韌性（防空）演習今天下午1時30分開始，首都北市府前的市民廣場「超安靜」。記者林佳彣／攝影

2025城鎮韌性（防空）演習今天下午1時30分開始，首都北市有不少人趕在這之前躲進建築內，時間一到，市政府燈也全暗，許多人躲在市府內部，不少人或蹲或坐「滑手機」配合演習。

繁華街頭不見日常的人來人往，相當安靜，時空猶如靜止一般。民眾要是未配合演練而走在外頭，依民防法最高可處15萬元。

2025城鎮韌性（防空）演習今天下午1時30分開始，首都北市府前的市民廣場「超安靜」。記者林佳彣／攝影
2025城鎮韌性（防空）演習今天下午1時30分開始，首都北市府前的市民廣場「超安靜」。記者林佳彣／攝影

行人 城鎮韌性演習 北市

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