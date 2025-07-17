罷免倒數9天 賴清德蔣萬安今同框韌性演習互動受關注

2025城鎮韌性演習今在北市登場。總統賴清德今天下午也將赴北市中山國小視導北市演練狀況，這也是賴總統、北市長蔣萬安在大罷免投票倒數，難得合體視察演練狀況，賴蔣同框也引發外界好奇2人互動。

2025城鎮韌性演習今下午在北市分二階實施，下午1時30分到2時為全民避難疏散時間為；第二階段下午2至5時全民防衛動員演習。北市長蔣萬安分別視察小巨蛋、中華電信信義園區及中山國小的民生必需品配售、戰時關鍵設施遭破壞搶救因應等。

今天下午15時40分，賴清德總統也將赴中山國小，視導北市戰時急救站及災民收容、救濟站開設等演練。

由於先前賴總統南下勘災，曾向陳情災民說不能什麼事都要靠國軍，蔣萬安受訪要總統救災不是去教訓災民，還呼籲賴總統要全力救災，別搞大罷免。今天兩人難得再度同框，外界也好奇兩人互動。

距離賴清德總統與蔣萬安上一次同框，是在今年4月台北母娘文化季活動場合，不過大罷免在即，距離投票倒數不到10天，今天賴清德、蔣萬安再度合體，也將備受關注。 總統賴清德（右二）、台北市長蔣萬安（左一）日前一同出席松山慈惠堂2025年母娘文化祭，羅天大醮米龍開光儀式。本報資料照片

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