高雄阿伯無視防空警報逛大街 對警叫囂險被罰15萬

高雄市一名馬姓男子昨天下午1時30分南部城鎮韌性演習防空警報響起時仍在鼓山路與西藏街口遊蕩，立即被員警上前勸阻、引導到騎樓掩蔽，沒想到他不僅不配合，甚至叫囂對員警開罵，警方好說歹說才讓他到騎樓暫避，差點必須對他開罰15萬元罰鍰。

據了解，昨天下午1時30分至2時為高雄市城鎮韌性演習，路上實施人車避難管制，沒想到58歲的馬姓男子卻走到馬路上曬太陽遊蕩，當場被鼓山警分局內惟派出所員警上前制止，但他看到員警前來勸導不僅不配合，甚至情緒激動不斷叫囂。

馬男嘴裡不停質疑憑什麼員警就能站在路上，他卻不行，員警只能耐著性子向他解釋現在正在演習期間必須依照演習指示到建築物內疏散避難，但他依然情緒激動，員警只好拜託他在騎樓等待解除防空警報的警報聲響起就能自由活動。

依據民防法第21條，為減少空襲時損害，防空演習時警方能依軍方命令實施疏散避難與交通、燈火、音響及其他必要管制，民眾未配合者可開罰3萬元以上、15萬元以下罰鍰，所幸馬姓男子最後仍到騎樓暫避，且同時已響起解除防空警報，因此並未對他開罰。

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