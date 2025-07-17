注意1長音、2短音警報 北市城鎮韌性演習今1330啟動

萬安演習更名為2025城鎮韌性（防空）演習，今天下午台北市分二階段實施，其中避難疏散時間為下午1時30分到2時，共30分鐘。防空警報的聲音是1長聲2短聲，長聲15秒，短聲5秒，每次間隔5秒，總共115秒；解除警報則是1長聲90秒。

第一階段下午1時30分到2時分別各發放一次防空警報與解除警報，期間全市實施人車疏散避難、燈火關閉及交通管制等演練。中央會發布手機警告訊息，以輔助通知防空警報。

第二階段下午2時至5時（警報解除後）併同全民防衛動員演習，分別擇定小巨蛋、中華電信信義園區及中山國小，實施民生必需品配售、戰時關鍵設施遭受破壞搶救作為、救濟站及急救站開設等演練。

北市府表示，這次演習首度整合過往「民安」與「萬安」等兩項演習為城鎮韌性演習，採兵棋推演及綜合實作模式辦理。演練項目包含聯合應變指揮管制中心開設、協同運作機制驗證、民生必需品配售與物資動員流程演練、救濟站、急救站開設與功能模擬驗證，以及戰時資訊安全防護與通資系統應變演練。

北市府表示，演習由市長蔣萬安全程督導，藉以驗證市府指管機制及強化戰時應變能力，並提升全民防空意識，下午1時30分到2時實施時，全市人、車及各場所均須配合管制與避難演練，以免受罰。

聽聞防空警報或接獲手機告警訊息時，應依警察及民防執勤人員引導，就近實施疏散避難。未配合演習管制及演練，依民防法處3萬元以上15萬元以下罰款。 萬安演習更名為2025 城鎮韌性（防空）演習，今下午舉行。記者楊正海/攝影

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