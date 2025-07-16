新北17日城鎮韌性防空演習 車停、人就地疏散

北部明天下午1時30分至2時實施城鎮韌性防空演習，新北市交通局表示，全市進行「車停、人就地疏散」防空疏散避難演練，演習結束後仍搭乘原班公車的民眾，演習時下車不必刷卡。

新北市政府交通局今天發布新聞稿指出，城鎮韌性防空演習期間，公車、新巴士暫停發車，行駛中車輛應配合停靠路邊或鄰近公車站，車上駕駛與乘客均應依現場警察或民防人員引導疏散避難。

交通局提醒，車上乘客演習結束後如需返回原車繼續搭乘，演習時下車不必刷卡，避免溢扣車資；如不回車搭乘，演習時下車需刷卡，避免影響後續轉乘優惠。

YouBike公共自行車部分，演習期間暫停借車服務，僅能還車；藍色公路船舶靠岸後，乘客、碼頭人員均須配合現場警察或民防人員引導疏散避難。

交通局說，高鐵、台鐵、捷運、高速公路照常營運，出站旅客及下交流道車輛需配合實施防空避難措施。

交通局呼籲，市民聽聞防空警報後，若在戶外行走，應立即就近進入地下空間或防空避難設施；行進中車輛應靠邊停車，配合疏導，直至演習結束。

新北捷運公司指出，新北捷運各路線列車及車站均維持正常營運。演習期間，乘客抵達車站後，請依現場演習人員指示避難，環狀線各站或輕軌高架車站，旅客可在站內依指示就地避難；若為輕軌平面車站，旅客則需配合警方引導前往指定地點避難。另外，演習期間各轉乘停車場將維持車輛只進不出。

新北市政府警察局表示，當防空警報響起時，將啟動空中威脅告警系統，發送國家級警報簡訊通知民眾，簡訊中將包含「防空疏散避難處所導航連結」，協助民眾前往就近避難地點。

另外，新北市政府警察局分享，iPolice APP首頁設有「防空疏散避難專區」，內含全市避難處所地圖、可容納人數等資訊，並提供一鍵導航功能，可協助市民迅速尋找並前往適當避難地點。

商品推薦