屏東城鎮韌性防空演習 店未熄燈、民眾未避難…周春米喊話要配合

屏東縣今日配合「2025城鎮韌性防空演習」，下午1時30分響起防空警報，縣長周春米前往視察各重點場域，道路淨空且多數民眾配合演習，但仍有部分商店未熄燈，民眾也未進行避難，周春米也提醒民眾要配合演習，落實防災能力。

這次演練重點模擬敵軍空襲屏東市，台鐵屏東車站建物遭受炸損並引發火災，防護團即時啟動搶救機制，包含建築倒塌搜救、初步火勢控制、現場急救與傷患後送，縣府社政、消防、衛生、警察等相關局處迅速介入支援，於公館國小設立「臨時收容救濟站」與「急救站」。

下午1時30分警報聲響起，整座城市立即淨空，警察與防護團成員也協助指引民眾進入防空設施。周春米沿線視察各重點場域，直至下午2時解除警報，演習結束，在警察指揮疏導下民眾回復平日生活作息。

不過過程中仍有部分商家未熄燈，也有部分民眾未進行避難，或站或坐於商家內，周春米也提醒民眾配合。他說，感謝鄉親的參與與支持，讓演習順利圓滿，透過平時反覆演練與宣導，才能在真實災變發生時冷靜應對，保護自己與他人生命財產安全。

縣府警察局指出，目前全縣建檔的防空避難所共1665處，可容納96萬5571人，達全縣人口數的1.22倍，在遇事件時提能供縣民充足防護設施。 屏東縣今日配合「2025城鎮韌性防空演習」，消防人員撲滅火勢。記者潘奕言／攝影 屏東縣今日配合「2025城鎮韌性防空演習」，民眾就地避難。記者潘奕言／攝影 屏東縣今日配合「2025城鎮韌性防空演習」，進行人員就護。記者潘奕言／攝影

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