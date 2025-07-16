屏東城鎮韌性防空演習 店未熄燈、民眾未避難…周春米喊話要配合
屏東縣今日配合「2025城鎮韌性防空演習」，下午1時30分響起防空警報，縣長周春米前往視察各重點場域，道路淨空且多數民眾配合演習，但仍有部分商店未熄燈，民眾也未進行避難，周春米也提醒民眾要配合演習，落實防災能力。
這次演練重點模擬敵軍空襲屏東市，台鐵屏東車站建物遭受炸損並引發火災，防護團即時啟動搶救機制，包含建築倒塌搜救、初步火勢控制、現場急救與傷患後送，縣府社政、消防、衛生、警察等相關局處迅速介入支援，於公館國小設立「臨時收容救濟站」與「急救站」。
下午1時30分警報聲響起，整座城市立即淨空，警察與防護團成員也協助指引民眾進入防空設施。周春米沿線視察各重點場域，直至下午2時解除警報，演習結束，在警察指揮疏導下民眾回復平日生活作息。
不過過程中仍有部分商家未熄燈，也有部分民眾未進行避難，或站或坐於商家內，周春米也提醒民眾配合。他說，感謝鄉親的參與與支持，讓演習順利圓滿，透過平時反覆演練與宣導，才能在真實災變發生時冷靜應對，保護自己與他人生命財產安全。
縣府警察局指出，目前全縣建檔的防空避難所共1665處，可容納96萬5571人，達全縣人口數的1.22倍，在遇事件時提能供縣民充足防護設施。
👉726大罷免決戰
▪ 專題／你的選區要投票嗎？看726罷免投票完整25選區名單
▪ 專題／25選區大罷免 罷免通過要符合這些條件
▪ 圖表／韓國瑜、黃捷、謝國樑…近5年罷免案一覽 這些人被拉下台
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言