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屏東城鎮韌性防空演習 模擬車站即時搶救

中央社／ 屏東縣16日電

屏東縣今天舉行城鎮韌性防空演習，演練重點包含模擬台鐵屏東車站遭炸損，即時啟動搶救機制，並於公館國小設立臨時收容所與急救站。演習圓滿落幕、無人違規。

屏東縣長周春米表示，演練重點為模擬敵軍空襲屏東市，台鐵屏東車站建物遭炸損並引發火災，防護團即時啟動搶救機制，包含建築倒塌搜救、初步火勢控制、現場急救與傷患後送，縣府社政、消防、衛生、警察等相關局處迅速介入支援，於公館國小設立「臨時收容救濟站」與「急救站」，展現跨部門聯防應變能力，以及臨場應變與守紀。

「防空準備，寧可百年不用，不可一日不備」，周春米說，演練不僅驗證縣府災防機制即時性與整合性，也展現屏東縣民高度配合與防災意識，感謝鄉親參與支持，讓演習順利圓滿，透過平時反覆演練與宣導，才能在真實災變發生時冷靜應對，保護自己與他人生命財產安全。

今天下午1時30分警報響起，街頭頓時淨空，屏東車站前廣場瞬間人潮散去，旅客依指示迅速進入車站內部避難空間，警察與防護團成員指引民眾進入防空設施。

周春米陸續視導彰化銀行屏東分行、環球購物中心屏東店，及台鐵屏東站防空疏散避難演練等地；環球購物中心、彰化銀行屏東分行員工及顧客，皆在第一時間配合指揮。屏東車站少數旅客演習期間仍在商場內走動，周春米見狀提醒民眾務必配合演習。

屏東縣政府警察局表示，目前全縣建檔防空避難所共有1665處，可容納96萬5571人，約全縣人口數1.2倍，提供縣民充足防護設施。屏東縣今年加強動員民防人力與各類防護團，支援交通管制、防空疏散、傷患救援等項目，縣府各局處也於演習前與各業者協調配合，以減少民眾不便。

城鎮韌性演習

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