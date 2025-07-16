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桃機明午舉行韌性防空演習 機場公司籲旅客警報響前到機場

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
2025年城鎮韌性防空演習將於明天下午13時30分至14時舉行，機場公司提醒旅客盡量提早於演習警報開始前抵達機場，避免因交通管制而影響報到作業。記者黃仲明／攝影
2025年城鎮韌性防空演習將於明天下午13時30分至14時舉行，機場公司提醒旅客盡量提早於演習警報開始前抵達機場，避免因交通管制而影響報到作業。記者黃仲明／攝影

2025年城鎮韌性防空演習將於明天下午13時30分至14時舉行，演習期間桃園國際機場航班雖然維持正常起降，但聯外客運巴士、排班計程車及租賃車等屆時將暫停發車，第二航廈南北兩側觀景台也將關閉。機場公司提醒，出境旅客盡量提早於演習警報開始前抵達機場，避免因交通管制而影響報到作業。航廈內旅客報到、通關及登機作業皆不受影響。

機場公司指出，明天下午演習期間，將配合進行警報傳遞與發放、疏散避難及交通管制等演練。抵達桃園機場入境的旅客，請依循廣播及防護團引導，循入境動線於航廈內進行疏散避難，車輛要停靠於路邊或停車場，進行人車疏散管制避難演習。

機場公司提醒旅客，多加利用手機、網路及市區預辦登機完成報到程序，並提早抵達機場，有關最新航班動態資訊請洽各航空公司查詢。

航班 桃園機場 城鎮韌性演習

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