聽新聞
0:00 / 0:00
高雄城鎮韌性演習上場 警報響起街道空無人車
2025城鎮韌性（防空）演習今天下午在高雄登場。警報響起，警方與民防義警立即管制路上人車繼續通行，高雄捷運站也馬上疏導旅客，鬧區主幹道空無人車，情景少見。
今天下午1時30分，高雄市防空警報響起，在鬧區美麗島捷運站、新興區公所及大統百貨公司五福店，實施防空疏散避難等實作演練，美麗島站旅客立即經警方及站務人員疏散到避難區，並演練有人受傷，就在站內護理站接受初步包紮，清境逼真。
高雄市新興區中山路與中正路，平時人車不少，警報響起後，員警立即管制車輛行進，主幹道一片空寂。
不過，1名婦人騎機車經過中山、中正路口，在警報響起時還繼續前行，員警吹哨要她停車疏散避難，但她似乎不知道狀況還停紅燈，員警馬上快步跑去告訴她防空演習，要到避難所避難，她下車步履蹣跚，由員警攙扶才到避難處所。
👉726大罷免決戰
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言