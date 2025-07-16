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高雄城鎮韌性演習上場 警報響起街道空無人車

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
高雄市今天城鎮韌性防空演習，1婦人騎車在路上停紅燈，遠員警趕緊請她避難。記者林保光／攝影
高雄市今天城鎮韌性防空演習，1婦人騎車在路上停紅燈，遠員警趕緊請她避難。記者林保光／攝影

2025城鎮韌性（防空）演習今天下午在高雄登場。警報響起，警方與民防義警立即管制路上人車繼續通行，高雄捷運站也馬上疏導旅客，鬧區主幹道空無人車，情景少見。

今天下午1時30分，高雄市防空警報響起，在鬧區美麗島捷運站、新興區公所及大統百貨公司五福店，實施防空疏散避難等實作演練，美麗島站旅客立即經警方及站務人員疏散到避難區，並演練有人受傷，就在站內護理站接受初步包紮，清境逼真。

高雄市新興區中山路與中正路，平時人車不少，警報響起後，員警立即管制車輛行進，主幹道一片空寂。

不過，1名婦人騎機車經過中山、中正路口，在警報響起時還繼續前行，員警吹哨要她停車疏散避難，但她似乎不知道狀況還停紅燈，員警馬上快步跑去告訴她防空演習，要到避難所避難，她下車步履蹣跚，由員警攙扶才到避難處所。

高雄市今天城鎮韌性防空演習，鬧區主幹道空無人車。記者林保光／攝影
高雄市今天城鎮韌性防空演習，鬧區主幹道空無人車。記者林保光／攝影
高雄市今天城鎮韌性防空演習，高捷美麗島站演練疏散旅客到避難區。記者林保光／攝影
高雄市今天城鎮韌性防空演習，高捷美麗島站演練疏散旅客到避難區。記者林保光／攝影
高雄市今天城鎮韌性防空演習，高捷美麗島站演練疏散旅客到避難區。記者林保光／攝影
高雄市今天城鎮韌性防空演習，高捷美麗島站演練疏散旅客到避難區。記者林保光／攝影
高雄市今天城鎮韌性防空演習，鬧區主幹道空無人車。記者林保光／攝影
高雄市今天城鎮韌性防空演習，鬧區主幹道空無人車。記者林保光／攝影
高雄市今天城鎮韌性防空演習，警方在道路攔住砂石車。記者林保光／攝影
高雄市今天城鎮韌性防空演習，警方在道路攔住砂石車。記者林保光／攝影
高雄市今天城鎮韌性防空演習，1婦人騎車在路上停紅燈，遠員警趕緊請她避難。記者林保光／攝影
高雄市今天城鎮韌性防空演習，1婦人騎車在路上停紅燈，遠員警趕緊請她避難。記者林保光／攝影

城鎮韌性演習

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