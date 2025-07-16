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萬安演習（城鎮韌性防空演習）明登場 新北車停、人就地疏散

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
2025城鎮韌性防空演習明天登場。圖／新北交通局提供
2025城鎮韌性防空演習明天登場。圖／新北交通局提供

2025城鎮韌性防空演習將於明天13時30分至14時實施，新北市交通局表示，全市進行「車停、人就地疏散」防空疏散避難演練。土城區、三峽區及瑞芳區為本次演習重點驗證區，屆時請搭乘公車、客運的民眾配合下車疏散，並遵從現場人員指揮。

交通局提醒，演習期間公共運輸配合措施，公車、新巴士於演習期間暫停發車，行駛中車輛應配合停靠路邊或鄰近公車站，車上駕駛與乘客均應依現場警察或民防人員引導疏散避難。車上乘客演習結束後如需返回原車繼續搭乘，演習時下車不必刷卡，避免溢扣車資；如不回車搭乘，演習時下車需刷卡，避免影響後續轉乘優惠。

而藍色公路船舶靠岸後乘客、碼頭人員均須配合現場警察或民防人員引導疏散避難； Youbike公共自行車於13時30分至14時演習期間暫停借車服務，僅能還車。

不過高鐵、台鐵、捷運、高速公路照常營運，出站旅客及下交流道車輛仍需配合實施防空避難措施。

交通局表示，呼籲市民於聽聞防空警報後，若於戶外行走，應立即就近進入地下空間或防空避難設施；行進中車輛則應靠邊停車，配合疏導，直至演習結束。

新北捷運公司指出，新北捷運各路線列車及車站均維持正常營運。演習期間，旅客抵達車站後，請依照現場演習人員指示避難，環狀線各站或輕軌高架車站，旅客可於站內依指示就地避難；若為輕軌平面車站，旅客則需配合警方引導前往指定地點避難。演習期間各轉乘停車場將維持車輛只進不出。

城鎮韌性演習

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