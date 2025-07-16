30年以上老屋逾500萬戶 王鴻薇憂戰爭韌性不足

近日舉行「城鎮韌性防空演習」，據內政部統計，我國30年以上老屋數量達515萬戶。國民黨立委王鴻薇今日表示，大台北地區老屋的比例和數量都是全台之最，颱風「丹娜絲」造成南台灣災損嚴重，戰爭的災害可能更甚天災，老屋的韌性狀況需要政府嚴肅面對。

王鴻薇說，本周15日至18日是首次「城鎮韌性防空演習」，將演練民眾實際進入避難設施區域進行防空演習。但令人擔憂的是，雖然演習規劃各種情境的演練，卻忽略了我們的老屋建築是否具備足夠的防空避難韌性。另外，警察、消防、海岸巡防、移民及空中勤務人員常因工作性質特殊，造成健康因素而申請提前退休，因此照顧這些人員身心健康也是政府重要任務，卻有執勤時視同司法警察身分的移民行政人員不被納入，顯不公平。她就上述兩個問題，也向行政院提出專案質詢。

王鴻薇指出，根據內政部統計，國內屋齡30年以上老屋數量，至114年第1季已達515萬戶。生活中的賣場、捷運站、公所，不少都在防空疏散避難設施範圍，也在公寓大樓的老屋中。台灣有眾多老屋，當面對天災或戰爭的威脅時，都更可能緩不濟急，尤其在我國行政中心的大台北地區，老屋的比例和數量都是全台之最。平常演習時現有設施當然能達成政府想要看的效果，但實際狀況呢，尤其這次中颱丹娜絲造成南台灣災損嚴重，而戰爭的災害可能更甚天災，老屋的韌性狀況需要政府嚴肅面對。

王鴻薇提到，行政院在112年6月9日核定「警察消防海巡移民空勤人員醫療照護實施方案」，讓編制內相關現職及退休人員享有在國軍醫院、榮總等所屬醫療機構（院所）就醫時，免收門（急）診掛號費、待遇比照國軍、榮民。卻獨缺移民署的非警職但實際執行勤務的人員，內政部移民署現今已不再招考「警職」。但移民署人員在執行勤務時，視同刑事訴訟法之司法警察（官）。尤其移民署人員執行勤務包含入出境管理、非法移民查察、防制人口販運等，常常不分晝夜，執行相關勤務卻被排除健康照護，可能影響其健康權益。

王鴻薇表示，因此她就這些問題向行政院提出專案質詢，詢問國防部與內政部是否共同評估過目前都市建築於戰爭時之韌性狀況？兩部會應積極研擬更具韌性且具備實戰功能的民間避難體系，才能在緊急時期保障全民生命安全。也請行政院研議納入有執行勤務但不具警職身分的移民行政人員，以完善政府照顧特殊工作性質人員的美意。

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