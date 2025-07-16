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北市城鎮韌性演習明登場 北捷規範一次看

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
漢光演習／憲兵指揮部官兵運用地下化設施台北捷運實施兵力、物資轉用。圖／軍聞社提供
漢光演習／憲兵指揮部官兵運用地下化設施台北捷運實施兵力、物資轉用。圖／軍聞社提供

2025萬安演習城鎮韌性（防空）演習陸續於中部、南部地區舉行，北部地區（雙北、基宜、桃竹縣市）將於明天下午1點半到2點登場。台北捷運表示，屆時列車正常運行，但車站只進不出，捷運地下街及遊憩公司旗下設施等也會暫停營運。

北捷表示，配合7月17日下午1點半到2點的演習，期間列車正常運行、車站只進不出，北捷遊憩公司的貓纜、兒童新樂園、小巨蛋各場館將暫時調整部分設施使用規定。

北捷提醒，演習期間列車正常運行，但請到站旅客暫時停留車站內請勿離站，並配合車站人員引導至大廳層或月臺層避難，各車站將加強廣播宣導。同時，貓空纜車正常營運，但各車站實施「只進不出」管制措施。

北捷表示，捷運地下街暫停營業，捷運轉乘停車場維持車輛只進不出，請遵循人員引導至適當地點避難。依照民防法第25條，如違反演習規定，可處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

城鎮韌性演習（昔稱萬安演習）陸續於中部、南部地區舉行。本報資料照片
城鎮韌性演習（昔稱萬安演習）陸續於中部、南部地區舉行。本報資料照片

城鎮韌性演習 北捷 北市

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