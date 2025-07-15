防空演習即日起連續四天 賴總統提醒配合演練疏散

賴清德總統15日提醒，2025城鎮韌性（防空）演習，今天開始！他表示，有準備，更安全，平時越是有憂患意識，在面對天災地變或極端情況時，就更能冷靜應對、降低衝擊。從今天下午到18日，2025城鎮韌性演習中的防空演習，就要展開。

賴總統說，演習越貼近實際情況，對精進大家的準備，會更有幫助。今年的防空演練，將會更加確實的執行。當各縣市國人聽到防空警報響起、或收到國家級警報簡訊時，若在室內，請遠離窗戶及陽台，並有序進入地下室；若在戶外，請配合警察與民防同仁的指引，就近演練疏散避難。

賴總統提到，城鎮韌性（防空）演習也在漢光演習期間進行，請國人朋友給予國軍最大的支持與鼓勵，大家一起在國家團結月，精進自身準備、了解周遭環境，並配合政府指引，就能一起打造更有社會韌性的體制，台灣也會更加和平穩定。

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