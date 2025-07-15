賴總統視導漢光演習 肯定高科技偵搜力、後勤醫療系統韌性

賴清德總統15日前往新北八里視導漢光41號演習，實地了解相關單位演練實況，肯定全體國軍投入最大心力執行演訓任務，強化行動應變能力，落實實戰化訓練要求。此外，賴總統昨赴高雄，視導漢光41號演習－海軍防禦性布雷操演及實兵演練行動，肯定官兵戮力辛勞，並為國軍加油打氣。

賴總統今先後視導陸軍機步269旅機動指揮所、砲兵第21指揮部防空作戰演練、特戰指揮部特種作戰演練、53工兵群聯外道路阻絕設置，以及海軍海鋒大隊機動中隊濱海打擊程序演練。他並分別聽取各單位戰場簡報，了解官兵實際操演情形，亦頒發加菜金慰勉國軍辛勞。

賴總統表示，今年的「漢光41號演習」，邁入第七天。作為三軍統帥，他今天前往新北八里，了解縱深防禦作戰的演練情況，並慰勞在豔陽炙熱天氣下、仍辛勤操練不敢懈怠的官士兵同仁。

賴總統提到，台灣適合兩棲登陸的地點，一向都是國軍與敵人的關注重點；而成功的防衛作戰，需要陸、海、空等所有軍種的聯合行動。面對對手強化立體投射能力，國軍各軍、兵種必須協調合作，建立共同作戰圖像；並就地取材，強化隱蔽與機動性，以及高科技偵搜力、後勤醫療系統韌性等，才能有效挫敗敵人的意圖。

賴總統說，國軍弟兄姊妹，都在本次極限練兵的演習中，有所收穫跟成長。他也很高興看到，不僅國造裝備的性能持續提升；在友盟國家協助下，我們對高科技指管、新式武器裝備的操作能力，也都大幅增強，可以建立更強大的擊殺鏈，讓國軍更有信心嚇阻外敵、守衛國土。

賴總統強調，有準備更安全，當國軍越有戰力，就能越有信心，可以為我國的自由民主、以及區域的和平穩定，貢獻更多牢靠的力量，並確保大家的日常生活，不受任何勢力侵犯干擾，讓台灣絕大多數人想要的現狀，得以被維持和守護。

此外，賴總統昨抵達平海營區，由一九二艦隊長陳明峯簡報水雷整備流程，了解水雷儲放、引信安裝、電池模組、設定器等作業情形；隨後前往東登碼頭，聽取水雷裝載簡報，並登艇視導布雷系統；離艇後也聽取兩棲偵搜大隊長龍台昇說明近岸防禦特戰部隊戒護作業，了解海軍防禦性布雷操演及實兵演練行動；並頒發加菜金，慰勉國軍辛勞。

賴總統表示，「漢光41號演習」持續進行中，他到高雄了解海軍防禦性布雷操演及實兵演練，也向守護國家安全的國軍弟兄姊妹，表達最深的敬意與感謝。

賴總統說，台灣四面環海，國軍運用「防衛固守、重層嚇阻」的戰略指導，結合地形優勢，以不對稱作戰方式，形成多層次的堅實防線，而水雷作戰就是這道防禦鏈中重要的一環。水雷可以快速部署、布放後立即形成戰力，能夠有效遲滯敵軍行動、打亂其節奏。尤其，我海軍以防禦性布雷為主，能夠為防禦的一方爭取寶貴時間，發揮海上拒止的功效。

賴總統提到，昨他也到水雷整修所的現場， 看到海軍為了加速水雷整備的時效，持續完成各地區整修所的建置，弟兄們為他說明詳細的水雷整備流程。接著他登上快速布雷艇，視導布雷系統，並聽取兩棲偵搜大隊說明近岸防禦特戰部隊的戒護作業。

賴總統指出，海軍布雷艇中隊已經在2022年正式成軍，不僅「國艦國造」4艘快速布雷艇，再加上中科院研發的自動化布雷系統，讓海軍在執行布雷作業時，都能更迅速確實達成任務。這些無聲且堅定的力量，都持續守護著台灣的民主自由生活，感謝每一位國軍弟兄姊妹的付出與堅持，讓世界看見台灣自我防衛的決心和努力。

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