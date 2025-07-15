最貴午餐？台中男遇演習等17分鐘突騎車離去 最高挨罰15萬

中部地區今舉行城鎮韌性防空演習，台中蔡姓男子中午騎機車外出買午餐，並到加油站加油，卻遇上防空演習，在加油站等了17分鐘，因不耐久候，自行騎車離去，遭員警攔下調查，將依違反民防法，最高可開罰15萬元罰鍰。

中部地區今下午1時30分至2時實施2025城鎮韌性防空演習，但是沙鹿區43歲蔡姓男子騎乘機車買完午餐後，至加油站加油，遇防空避難演習交通管制，於下午1時47分因不耐久候自行騎機車離去。

警方表示，蔡男自沙鹿區光華路加油站駛出，往家樂福賣場方向行駛，下午1時49分，警方與義交於三民路與光華路口將蔡男攔下，帶回調查後，將依違反民防法陳報台中市警察局裁處。

警方呼籲，於演習期間，若經規勸仍未能配合實施疏散、避難，依據民防法第25條可處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

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