快訊

下任Fed主席戰役開打？尋找鮑爾繼任者 美財長證實程序已開始

最貴午餐？台中男遇演習等17分鐘突騎車離去 最高挨罰15萬

立院明邀報告關稅進度！外交部：3輪實體談判 凝聚關鍵領域共識

影／台灣面臨戰爭與極端氣候風險 盧秀燕：結合韌性演習做好超前部署

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
台中市長盧秀燕表示，台灣可能面臨戰爭的風險應超前部署。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕表示，台灣可能面臨戰爭的風險應超前部署。記者黃仲裕／攝影

2025城鎮韌性演習今率先在台中登場，此次動員12000多人、4000多輛車子，由台中市長盧秀燕擔任演習指揮官，她在致詞時表示，台灣因為地緣政治的關係，可能面臨戰爭的風險，還有極端氣候的影響，像是20多年前中部地區碰到九二一地震，南部地區近期也有水災，中央地方政府平時與民眾做好超前佈署，結合公私力量加強演習，當災害或是戰爭發生時，才能守護家園、保護人民。

2025城鎮韌性演習在台中登場，此次動員12000多人、4000多輛車子，模擬演練非常逼真。下午在梧棲國小活動中心進行的是急救站及救濟站作業演練。記者黃仲裕／攝影
2025城鎮韌性演習在台中登場，此次動員12000多人、4000多輛車子，模擬演練非常逼真。下午在梧棲國小活動中心進行的是急救站及救濟站作業演練。記者黃仲裕／攝影

城鎮韌性演習

延伸閱讀

盧秀燕喊台中幫救災 她酸盧搞政治顧爛委 沒資格選總統

盧秀燕批賴總統救災不利只搞罷免 她反批盧：為她的話汗顏

盧秀燕喊「台中幫救災」 綠揭3天跑10反罷場：救誰的災？

廖偉翔親子活動 盧秀燕弦外之音：以後還要辦！

相關新聞

最貴午餐？台中男遇演習等17分鐘突騎車離去 最高挨罰15萬

中部地區今舉行城鎮韌性防空演習，台中蔡姓男子中午騎機車外出買午餐，並到加油站加油，卻遇上防空演習，在加油站等了17分鐘，...

影／沉寂花崗石醫院成戰傷演練場 強化軍民聯合救護

陸軍金門地區支援營醫療連今日在封閉多年的花崗石醫院實施戰傷救護及大量傷患後送演練，模擬戰場環境下的緊急醫療處置，強化官兵...

等不了？台中男演習期間違規騎車上路 路口遭攔下、最高罰15萬

清水分局今天執行中部地區城鎮韌性演習，沙鹿區43歲蔡姓男子竟然在管制期間，騎乘機車買完午餐後，一路騎至加油站，於下午1時...

台中城鎮韌性演習動員1.2萬人 卓榮泰視察讚「逼真」

2025城鎮韌性演習今率先在台中登場，此次動員12000多人、4000多輛車子，由台中市長盧秀燕擔任演習指揮官，行政院長...

影／苗栗「城鎮韌性」防空演習登場 官方視導「馬不停蹄」

苗栗縣下午1點30分進行城鎮韌性演習，演練永和山水庫遭空炸的災情，不同於過去的萬安演習，演習過程不按劇本進行，所有設備和...

城鎮韌性防空演習明高雄登場 民眾須疏散避難半小時

2025城鎮韌性(防空)演習明天下午在高雄市登場，下午1時30分至2時，實施人車管制半小時，高雄輕軌列車停駛，路上民眾聽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。