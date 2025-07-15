影／台灣面臨戰爭與極端氣候風險 盧秀燕：結合韌性演習做好超前部署

2025城鎮韌性演習今率先在台中登場，此次動員12000多人、4000多輛車子，由台中市長盧秀燕擔任演習指揮官，她在致詞時表示，台灣因為地緣政治的關係，可能面臨戰爭的風險，還有極端氣候的影響，像是20多年前中部地區碰到九二一地震，南部地區近期也有水災，中央地方政府平時與民眾做好超前佈署，結合公私力量加強演習，當災害或是戰爭發生時，才能守護家園、保護人民。 2025城鎮韌性演習在台中登場，此次動員12000多人、4000多輛車子，模擬演練非常逼真。下午在梧棲國小活動中心進行的是急救站及救濟站作業演練。記者黃仲裕／攝影

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