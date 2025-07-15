影／城鎮韌性演習台中登場 卓榮泰大讚很逼真

2025城鎮韌性演習今天率先在中部登場，下午在梧棲國小活動中心進行的是急救站及救濟站作業演練。行政院長卓榮泰在致詞時除了讚賞演習過程很逼真，同時也說，台灣海峽情勢萬變，台灣身處地緣政治的第一防線，很難置身於國際各種變化之外，但台灣又是全世界安全和平穩定重要的地帶與角色，只有從自立自強開始，把自己裝備更安全、演練更有經驗，知道彼此扮演的角色，當有事件發生時，知道哪邊有安全保障與適度照護，而肩負重責大任的公務員、國軍、與志工們，要站在哪個崗位，接受國家的使命保護國人。

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