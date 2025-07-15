聽新聞
0:00 / 0:00
等不了？台中男演習期間違規騎車上路 路口遭攔下、最高罰15萬
清水分局今天執行中部地區城鎮韌性演習，沙鹿區43歲蔡姓男子竟然在管制期間，騎乘機車買完午餐後，一路騎至加油站，於下午1時49分，被警方與義交於三民路與光華路口攔下帶回調查後，將依民防法陳報台中市警察局最高可裁處新台幣15萬元。
警方表示，蔡男自演習警報響起後，遇防空避難演習交通管制，於13時47分不耐久候自行離去，由沙鹿區光華路加油站駛出，朝家樂福賣場方向行駛，
警方呼籲演習期間，民眾若經規勸仍未能配合實施疏散、避難，依據民防法第25條可處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。
👉726大罷免決戰
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言