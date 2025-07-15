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等不了？台中男演習期間違規騎車上路 路口遭攔下、最高罰15萬

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
沙鹿男子城鎮韌性演習期間，竟然違規騎車上路，警方最高可處15萬元罰鍰。圖／清水分局提供
沙鹿男子城鎮韌性演習期間，竟然違規騎車上路，警方最高可處15萬元罰鍰。圖／清水分局提供

清水分局今天執行中部地區城鎮韌性演習，沙鹿區43歲蔡姓男子竟然在管制期間，騎乘機車買完午餐後，一路騎至加油站，於下午1時49分，被警方與義交於三民路與光華路口攔下帶回調查後，將依民防法陳報台中市警察局最高可裁處新台幣15萬元。

警方表示，蔡男自演習警報響起後，遇防空避難演習交通管制，於13時47分不耐久候自行離去，由沙鹿區光華路加油站駛出，朝家樂福賣場方向行駛，

警方呼籲演習期間，民眾若經規勸仍未能配合實施疏散、避難，依據民防法第25條可處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

警察 城鎮韌性演習 台中市 交通管制

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