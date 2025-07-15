台中城鎮韌性演習動員1.2萬人 卓榮泰視察讚「逼真」

2025城鎮韌性演習今率先在台中登場，此次動員12000多人、4000多輛車子，由台中市長盧秀燕擔任演習指揮官，行政院長卓榮泰到場督導。卓榮泰說，今天演練非常逼真，看到患者傷勢，「以為真的受傷了」，感謝大家演練投入。卓也強調，減災是中央與地方共同責任，加強全社會韌性的安全是全民行動，每個國人都不能置身度外，都要互相幫助、強化自己。

卓榮泰今到梧棲視察演練，他說，台灣海峽情勢萬變，台灣身處地緣政治的第一防線，很難置身於國際各種變化之外，但又是全世界安全和平穩定重要的地帶與角色，只有從自立自強開始，把自己裝備更安全、演練更有經驗，知道彼此扮演的角色，當有事件發生時，知道哪邊有安全保障與適度照護，而肩負重責大任的公務員、國軍、與志工們，要站在哪個崗位，接受國家的使命保護國人。

卓榮泰說，此次城鎮韌性演習結合過去萬安演習與漢光演習，做大規模真實性，且沒有劇本「用突發狀況」考驗應變能力，各單位都可如實掌握資訊，感謝盧秀燕市長的帶領下，達到這樣成績。

卓榮泰強調，演練目的在於擴大民力的訓練與應用，也加強物資整備的配送與系統，同時強化能源與關鍵基礎設施的安全保護，並健全社會與醫療網以及避難設施，確保資通訊與運輸及金融圈網路的安全，希望未來1.2萬名志工成為開枝散葉的種子，透過經驗擴散出去，中央也會繼續用科技設備加強演練與應變能力，強化跨部會協調、整合科技力量及推動資安建設，在演練後逐步進步。

卓榮泰表示，此次演練，最重要喚起並強化國人自我防衛意識，任何硬體設備，如沒有具體深入的自我防衛意識，設備功效將大減，甚至發揮個人在世界中扮演角色。挑戰與災變隨時都會發生，減災、滅災是中央與地方共同責任，加強全社會韌性的安全是全民行動，每個國人都不能置身度外，大家都是實際參與者，都要互相幫助、強化自己。

盧秀燕表示，因為地緣政治關係，台灣可能面臨戰爭的風險，另因為極端氣候，也可能會有很多災變，像是20多年前中部地區碰到九二一地震，南部地區近期也有水災，中央地方政府平時與民眾做好超前佈署，結合公私力量加強演習，當災害或是戰爭發生時，才能守護家園、保護人民。

盧秀燕說，台中市是所有直轄市中第一個實施新式演習，市府非常重視，做了很多準備與預習工作，整體演習大致順利，演習非常重要，且是必要，感謝所有參與的人員。「無恃其不來，恃吾有以待之」，平時做好萬全準備，以備不時之需，最大心願是天佑台灣、台中，所有準備都是備而不用。 2025城鎮韌性演習今率先在台中登場，由台中市長盧秀燕擔任演習指揮官，行政院長卓榮泰到場督導。記者黑中亮／攝影 2025城鎮韌性演習今率先在台中登場，此次動員12000多人、4000多輛車子，模擬演練非常逼真。記者黑中亮／攝影

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