買完午餐忍不了？台中男不甩演習「騎車離去」 被警攔下最高罰15萬
中部地區今天舉行城鎮韌性防空演習，台中蔡姓男子於演習時在加油站因不耐久候，自行騎機車離去遭員警攔下，警方調查後將依違反民防法移送裁處，最高可開罰新台幣15萬元罰鍰。
中部地區今天下午1時30分至2時，舉行2025城鎮韌性防空演習。下午1時30分防空警報響起時，各路口負責管制交通的員警，陸續引導車輛停放路旁，並指引行人就近避難。
台中市警局清水分局今天表示，中部地區城鎮韌性演習管制期間，沙鹿區43歲蔡姓男子騎乘機車買完午餐後至加油站加油，遇防空避難演習交通管制，於下午1時47分因不耐久候自行騎機車離去。
警方表示，蔡男自沙鹿區光華路加油站駛出，往家樂福賣場方向行駛，下午1時49分，警方與義交於三民路與光華路口將蔡男攔下帶回調查後，將依違反民防法陳報台中市警察局裁處。
警方呼籲，於演習期間，若經規勸仍未能配合實施疏散、避難，依據民防法第25條可處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。
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