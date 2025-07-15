影／苗栗「城鎮韌性」防空演習登場 官方視導「馬不停蹄」

苗栗縣下午1點30分進行城鎮韌性演習，演練永和山水庫遭空炸的災情，不同於過去的萬安演習，演習過程不按劇本進行，所有設備和參與人員要等到接獲指令才進場，考驗各單位的即時反應與應變能力。

演習由苗栗副縣長邱俐俐主持，指揮所設在頭份警分局，可掌握全縣各地狀況，下午1點30分準時發布警報後，視導人員從頭份警分局出發後，分別到建國路愛侶安縵社區、頭份衛生所、下興社區活動中心、永和山水庫等地視導居民避難、傷患醫療處理、後送作業及戰災搶救等實作演練。

愛侶安縵社區在空襲警報響起後，居民紛紛進入地下室避難，頭份衛生所也開始湧入傷勢不同的災民，都一一檢傷並提供緊急醫療，其中輕度、中度留在衛生所安置，重傷者初步治療後，後送到為恭紀念醫院。

下興社區活動中心安置災民，提供帳篷供災民暫居，並透過從食物銀行分配到的各種食物，提供災民果腹；視導人員最後抵達永和山水庫，水庫因遭空炸，管理中心建築起火，也有水庫工作人員受困，在頂層呼救，消防車趕抵後除了噴水滅火，也運用雲梯車將受困人員救出，傷者並由救護車送醫。

縣府指出，萬安演習今年起與「民安演習」整合，改為2025城鎮韌性防空演習，下午空襲警報啟動後，不同場域活動都必須停止，如果在室內應立即遠離窗戶與陽台，關閉門窗、電源與瓦斯，前往建物地下層或防空避難空間，打開手機收看政府訊息或收音機，留意指示。

如果在餐廳，民眾可繼續用餐，但店家必須關閉水、電、瓦斯，停止烹煮加熱行為，並限制人員進出。

在百貨商場時，必須聽從廣播配合避難行動，警報解除前不可離開避難處。如在地下街，民眾可正常行動，但出入口會有人員引導至避難處。在戶外時，應立刻就近找地下空間或堅固建築避難，或於內政部警政署防空避難專區尋找附近防空避難處。此外，不得逗留在空曠處、橋梁、電線桿附近，並配合警方、民防或演習人員指揮行動。

開車時聽到警報後請靠邊停車，關閉引擎，下車就近避難，勿任意駛入禁止通行區域或地下道；如正在騎Youbike等共享單車、汽機車，一樣都必須停靠路邊，配合警察和民防指揮人員進行避難行動。

在車站、機場等公共運輸場所時，候車、候機旅客不強制疏散，新進旅客與下車乘客須依現場人員指示疏散演練。此外，外送、叫車延後接單，由於演習避難管制，外送、叫車等服務時間也會暫停或延後接單。不配合避難可依「民防法」處3萬至15萬元罰鍰。 永和山水庫遭空炸後，管理中心起火，也有人員受困，消防救難人員趕往救援。記者胡蓬生／攝影 苗栗縣下午進行城鎮韌性演習，視導隊伍到頭份衛生所查看受傷民眾的治療及後送作業。記者胡蓬生／攝影 永和山水庫遭空炸起火，也有人員受困，消防救難人員趕往救援。記者胡蓬生／攝影 苗栗縣下午1點30分進行城鎮韌性演習，視導隊伍到頭份建國路「愛侶安縵」社區視導居民到地下室避難情況。記者胡蓬生／攝影 苗栗縣下午進行城鎮韌性演習，視導隊伍到頭份衛生所查看受傷民眾的治療及後送作業。記者胡蓬生／攝影 苗栗縣下午進行城鎮韌性演習，視導隊伍到頭份衛生所查看受傷民眾的治療及後送作業。記者胡蓬生／攝影

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