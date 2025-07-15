城鎮韌性防空演習明高雄登場 民眾須疏散避難半小時

2025城鎮韌性(防空)演習明天下午在高雄市登場，下午1時30分至2時，實施人車管制半小時，高雄輕軌列車停駛，路上民眾聽到防空警報，須往避難所配合防空疏散。

高雄市警局表示，明天下午實施30分鐘的警報傳遞與發放、防空疏散避難、交通及其他必要管制；防空警報解除後，下午2時至3時，實施60分鐘戰災搶救、救濟站及急救站開設演練。

高雄市警局提醒，防空警報發放後，人、車一律按規定接受警察及民防執勤人員引導，就近進入防空疏散避難設施進行避難，防空疏散避難設施所有人，包括大樓管理委員會、保全或住戶，聽到防空警報應主動開啟地下室車道的鐵捲門或柵欄，供周邊民眾就近實施避難。公司行號、商家、場館、學校、工廠及其他有人員活動場所，含居家者，應緊閉門窗、避免人員進出，配合交通管制。

警方表示，航空器、船舶、高鐵、台鐵、捷運及行駛於高速公路、快速道路車輛，得正常起降、靠離與行駛，下機、下船或下車民眾後，便應接受引導，就近實施疏散避難，下交流道的車輛也須接受引導靠邊停放，車上駕駛人及乘客則須下車實施疏散避難，另外，高雄輕軌於演習期間停駛，駕駛員及乘客應下車就近實施避難。

警方表示，不依規定配合防空疏散避難或不接受軍、憲、警察及民防人員引導者，依民防法規定，最重可處15萬元罰鍰。

民眾可透過「警政服務APP-防空疏散避難專區」、「高雄市政府警察局全球資訊網-防空疏散避難專區」、「高雄讚警管家LINE官方帳號」及「消防防災e點通」查詢所在地的防空疏散避難設施，以了解自身周邊防空疏散避難位置。