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影／空襲警報響起…彰化縣城鎮韌性演習 人車淨空宛如空城

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣「2025城鎮韌性（防空）演習」今天下午登場，警報聲響起，在員警指揮下，公車內乘客緊急進入和美鎮立圖書館地下室掩護。記者劉明岩／攝影
彰化縣「2025城鎮韌性（防空）演習」今天下午登場，警報聲響起，在員警指揮下，公車內乘客緊急進入和美鎮立圖書館地下室掩護。記者劉明岩／攝影

彰化縣「2025城鎮韌性（防空）演習」今天下午登場，警察、民防及義消共動員約2500人次，由縣長王惠美擔任演習指揮官，針對防空避難、戰災救援等實施演練，演習單位展現訓練成果， 十分逼真。

今年萬安演習結合民安演習，實施城鎮韌性（防空）演習，彰化縣共動用警力1286名人次、民防658人次、義警645人次，在下午1點30分防空警報響起，原本車水馬龍的街道，在管制人員指揮下全部淨空，車輛及行人均就地掩護、避難，一片死寂。

此次演習選定和美鎮、線西鄉及伸港鄉為演習驗證區，實施「防空警報傳遞與發放」、「防空疏散避難」、「戰時交通及燈火、音響、門窗管制」等空襲防護演練，演習時間30分鐘，防空演習結束，從下午2點至3點防空警報解除後，實施60分鐘「戰災搶救（災害救援）」、「急救站」傷患現場醫療處理及「救濟站」災民轉移收容等戰災救援演練。

演習指揮官王惠美先後前往和美鎮立圖書館、和美鎮公所、彰濱工業區奇鈦廠區及和美高中學生活動中心等地視察防空疏散避難、人車管制、戰災搶救、急救站及救濟站開設等現地演練，各單位均訓練有素，演練十分逼真。

王惠美強調，防空意識及應變準備「寧可千日不用、不可一日不備」，利用平時不斷演練空襲防護及戰災救援，在戰時將能有效減少縣民生命及財產損失。

彰化縣「2025城鎮韌性（防空）演習」今天下午登場，警報聲響起，在員警指揮下，原本車水馬龍的彰化市中山路，人車就地掩護、避難，宛如空城。記者劉明岩／攝影
彰化縣「2025城鎮韌性（防空）演習」今天下午登場，警報聲響起，在員警指揮下，原本車水馬龍的彰化市中山路，人車就地掩護、避難，宛如空城。記者劉明岩／攝影
彰化縣「2025城鎮韌性（防空）演習」今天下午登場，警報聲響起，在員警指揮下，原本車水馬龍的彰化市中山路，人車就地掩護、避難，宛如空城。記者劉明岩／攝影
彰化縣「2025城鎮韌性（防空）演習」今天下午登場，警報聲響起，在員警指揮下，原本車水馬龍的彰化市中山路，人車就地掩護、避難，宛如空城。記者劉明岩／攝影
彰化縣「2025城鎮韌性（防空）演習」今天下午登場，由縣長王惠美（左3）擔任演習指揮官。記者劉明岩／影
彰化縣「2025城鎮韌性（防空）演習」今天下午登場，由縣長王惠美（左3）擔任演習指揮官。記者劉明岩／影

城鎮韌性演習

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