影／中部防空演習期間 豐原、潭子救護車緊急載送患者不受影響

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聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
中部地區2025城鎮韌性(防空)演習今天中午舉行，豐原警方疏散民眾到地下室避難。圖／警方提供
中部地區2025城鎮韌性(防空)演習今天中午舉行，豐原警方疏散民眾到地下室避難。圖／警方提供

中部地區2025城鎮韌性(防空)演習，今天中午1時30分至2時採有預警、分區異時段方式，演習30鐘內，豐原和潭子區都有緊急救護任務，救護車載送患者到醫院，警方表示，依防空演習實施辦法規定，消防車和救護車等車輛不受管制影響。

今天中午1時30分演習警報響起不久，記者在豐原區的台中市府陽明大樓聽到救護車緊急鳴笛聲，依台中市消防局救災資料顯示，今天中午1時30分，豐原區三豐路有車禍緊急救護任務；1時43分，豐原區向陽路有燒燙傷緊急救護任務，另外，中午1時49分，潭子區中興路有急病緊急救護案。

豐原警分局表示，依防空演習實施辦法規定，防空演習得實施交通管制，除消防車、救護車、警備車、憲警巡邏車及其他執行防空演習相關任務之人員、車輛外。

豐原警分局今天中午演習期間，員警在豐原轉運站引導民眾至避難處所疏散避難，也有專人在場採取避難姿勢教學，搭車民眾印象深刻。

中部地區2025城鎮韌性(防空)演習今天中午舉行，豐原警方疏散民眾到地下室避難。圖／警方提供
中部地區2025城鎮韌性(防空)演習今天中午舉行，豐原警方疏散民眾到地下室避難。圖／警方提供

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