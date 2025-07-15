盧秀燕視察城鎮韌性演習 沙鹿2店家未拉鐵門遭警勸導

台中城鎮韌性演習今天下午1時30分到2時舉行，台中市長盧秀燕擔任演習指揮官，行政院長卓榮泰也將到場督導。台中市長盧秀燕先後視察清水車站、沙鹿家樂福及沙鹿區公所，眾人配合演習避難，整體秩序良好順暢，不過沙鹿有兩家店家未配合拉下商店鐵門，遭警方勸導。

國人熟悉的「萬安演習」，今年起與「民安演習」整合，改為「2025城鎮韌性(防空)演習」。台中市今天下午同步進行防空避難與民防演練，其中梧棲區、清水區及沙鹿區此次演習時實施「車停，人就近疏散」的防空疏散避難作為。

台中市長盧秀燕今下午先到清水車站視察，台鐵雖然正常營運，但是站務人員需要配合避難；盧秀燕接著轉往沙鹿家樂福，員工全體到地下室抱頭避難，但鄰近有兩家店家未配合拉下商店鐵門，遭警方勸導；最後沙鹿區公所觀摩演習，員工與洽公人員也全體配合避難。

除防空避難之外，戰時重大災害搶救也是演練重點之一，防空警報結束後，盧秀燕馬不停蹄趕往中油液化天然氣廠與台中港西碼頭，模擬中油公司液化天然氣廠遭飛彈襲擊破壞與台中港航道船隻遭飛彈襲擊破壞時如何應變，但未開放媒體採訪。