快訊

準備劃清界線？川普坦言「對普亭失望」：4度以為能達成協議

一甩素色風格！鄭文燦涉貪第7度出庭 改穿黑白格襯衫

新莊不明原因連環撞！3貨車、1休旅車車禍 小貨車駕駛受困驚悚畫面曝

盧秀燕視察城鎮韌性演習 沙鹿2店家未拉鐵門遭警勸導

聯合報／ 記者黑中亮余采瀅／台中即時報導
防空演習期間，台中市沙鹿區有兩家店家未配合拉下商店鐵門，遭警方勸導。記者黑中亮／攝影
防空演習期間，台中市沙鹿區有兩家店家未配合拉下商店鐵門，遭警方勸導。記者黑中亮／攝影

台中城鎮韌性演習今天下午1時30分到2時舉行，台中市盧秀燕擔任演習指揮官，行政院長卓榮泰也將到場督導。台中市長盧秀燕先後視察清水車站、沙鹿家樂福及沙鹿區公所，眾人配合演習避難，整體秩序良好順暢，不過沙鹿有兩家店家未配合拉下商店鐵門，遭警方勸導。

國人熟悉的「萬安演習」，今年起與「民安演習」整合，改為「2025城鎮韌性(防空)演習」。台中市今天下午同步進行防空避難與民防演練，其中梧棲區、清水區及沙鹿區此次演習時實施「車停，人就近疏散」的防空疏散避難作為。

台中市長盧秀燕今下午先到清水車站視察，台鐵雖然正常營運，但是站務人員需要配合避難；盧秀燕接著轉往沙鹿家樂福，員工全體到地下室抱頭避難，但鄰近有兩家店家未配合拉下商店鐵門，遭警方勸導；最後沙鹿區公所觀摩演習，員工與洽公人員也全體配合避難。

除防空避難之外，戰時重大災害搶救也是演練重點之一，防空警報結束後，盧秀燕馬不停蹄趕往中油液化天然氣廠與台中港西碼頭，模擬中油公司液化天然氣廠遭飛彈襲擊破壞與台中港航道船隻遭飛彈襲擊破壞時如何應變，但未開放媒體採訪。

後續包括戰時民生必需品配售站、醫療急救站、收容救濟站等開設操演，以及心理作戰演練等項目，盧秀燕與卓榮泰都將到場視察。

台中清水火車站民眾疏散避難。記者黑中亮／攝影
台中清水火車站民眾疏散避難。記者黑中亮／攝影
台中市長盧秀燕視察沙鹿區公所。記者黑中亮／攝影
台中市長盧秀燕視察沙鹿區公所。記者黑中亮／攝影

盧秀燕 城鎮韌性演習 台中市

延伸閱讀

高雄亞洲資產管理中心成形 卓榮泰：打造台灣成為亞洲那斯達克

盧秀燕喊台中幫救災 她酸盧搞政治顧爛委 沒資格選總統

盧秀燕批賴總統救災不利只搞罷免 她反批盧：為她的話汗顏

盧秀燕喊「台中幫救災」 綠揭3天跑10反罷場：救誰的災？

相關新聞

城鎮韌性演習下午台中登場 乘客駕駛得下車避難高速公路不影響

2025年城鎮韌性演習（昔稱萬安演習）選定沙鹿、梧棲、清水為重點驗證區，清水分局表示，今天下午1時30分至2時演習進行時...

城鎮韌性演習台鐵正常行駛 退票、換班次免手續費

2025城鎮韌性（防空）演習於今天（中部）、7月16日（南部）、7月17日（北部）及7月18日（東部）分區辦理，台鐵公司...

影／空襲警報響起…彰化縣城鎮韌性演習 人車淨空宛如空城

彰化縣「2025城鎮韌性（防空）演習」今天下午登場，警察、民防及義消共動員約2500人次，由縣長王惠美擔任演習指揮官，針...

影／中部防空演習期間 豐原、潭子救護車緊急載送患者不受影響

中部地區2025城鎮韌性(防空)演習，今天中午1時30分至2時採有預警、分區異時段方式，演習30鐘內，豐原和潭子區都有緊...

影／城鎮韌性演習中部率先登場 民眾配合避難演練

萬安演習今年與民安演習整合為「2025城鎮韌性(防空)演習」，中部地區今天舉行，下午1點30分警報大響，家樂福台中沙鹿站...

盧秀燕視察城鎮韌性演習 沙鹿2店家未拉鐵門遭警勸導

台中城鎮韌性演習今天下午1時30分到2時舉行，台中市長盧秀燕擔任演習指揮官，行政院長卓榮泰也將到場督導。台中市長盧秀燕先...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。