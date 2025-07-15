新竹縣本周四城鎮韌性演習 新豐、新埔、北埔驗證避難實作

新竹縣2025城鎮韌性（防空）演習將於7月17日下午1點30分至2點舉辦，如過去萬安演習一般，新竹縣實施30分鐘警報傳遞與發放、疏散避難、交通及其他必要管制等實作演練，另在新豐鄉、北埔鄉及新埔鎮驗證「民眾實際進入防空疏散避難設施」及「防空疏散避難設施配合防空警報主動開啟」執行成效。

新竹縣政府警察局指出，另於防空警報解除後同日下午2點至3點，在新豐鄉中華電信機房實施戰災搶救演練、新豐鄉老人會館(文康活動中心)實施急救站傷患現場醫療處理及救濟站災民轉移收容等實作演練。

新竹縣政府警察局表示，新竹縣2025城鎮韌性（防空）演習將實施30分鐘車輛交通管制及人員疏散避難演練。室內民眾請先關閉電源、瓦斯及門窗後，就近疏散避難，室外民眾及車輛，請配合警察及民防人員引導，進入防空疏散避難設施。

此外，各醫療照護、公共運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀及機關(構)，請依行政院2023年函頒「各場域防空疏散避難指引」主動協助民眾實施疏散避難，各公、民營工廠照常營運，但須關閉門窗及人員管制。