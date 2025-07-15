快訊

「健康典範」55歲男罹肺癌！醫師問診揪元兇 竟是妻太愛抱怨

助理遺孀批冷血霸凌 葉元之直球對決：我絕對不是慣老闆

赴日旅遊注意！大阪飯店曝「最討厭旅客做的5件事」 這1項超容易誤犯

中華電信信義園區連兩日城鎮韌性演習 北市警公布交管圖

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
警方公布交通管制路線圖。記者翁至成／翻攝
警方公布交通管制路線圖。記者翁至成／翻攝

台北市後天（17日）將實施「2025城鎮韌性演習」，本次演習首度整合過往「民安」與「萬安」等兩項演習，值得一提的是，中華電信信義園區連續兩天實施綜合實作演練，中正一警方公布交通管制圖，呼籲民眾注意並及早改道。

警方指出，2025城鎮韌性（全民防衛動員）演習-中華電信信義園區綜合實作將在16日至17日，上午9時至下午5時，在中華電信信義園區周邊的仁愛路一段、紹興南街及杭州南路一段實施交通管制，為配合市府各局處的災害搶救及醫療救援演練，已規劃疏導勤務，提醒用路人務必提前改道。

本次交通管制範圍將包括仁愛路一段（紹興南街至杭州南路一段）南側慢車道外側一線車道、紹興南街（仁愛路一段至信義路一段）北往南全線車道，以及杭州南路一段（仁愛路一段至信義路一段）西側一線車道。管制範圍可能依實際交通狀況彈性調整，行經相關管制區域內的各路線公車，台北市公運處也已協調公車業者配合改道行駛。

中正第一分局為維護活動交通秩序與安全，將彈性管制演習現場周邊路段，並視現場狀況及演習規模擴大周邊交通管制範圍，此次管制措施亦將隨時透過警察廣播電台插播路況報導，提供最新交通資訊。

特別籲請駕駛人隨時收聽路況報導，避開交通管制路段，提前改道行駛，以免增加管制區域周邊道路車流延滯，耽誤行車時間；駕駛人如行經管制區域時務必提高警覺、小心駕駛，並請遵守員警、民防人力之指揮疏導，減速慢行，共同維護交通順暢與安全。

城鎮韌性演習

延伸閱讀

中部地區城鎮韌性演習登場 豐原警、憲演練

城鎮韌性演習 高鐵台中站：公車計程車1時30分至2時暫停行駛

萬安演習下午登場 彰化街頭出現許多裝甲車民眾緊張

城鎮韌性演習下午台中登場 乘客駕駛得下車避難高速公路不影響

相關新聞

城鎮韌性演習下午台中登場 乘客駕駛得下車避難高速公路不影響

2025年城鎮韌性演習（昔稱萬安演習）選定沙鹿、梧棲、清水為重點驗證區，清水分局表示，今天下午1時30分至2時演習進行時...

城鎮韌性演習台鐵正常行駛 退票、換班次免手續費

2025城鎮韌性（防空）演習於今天（中部）、7月16日（南部）、7月17日（北部）及7月18日（東部）分區辦理，台鐵公司...

中華電信信義園區連兩日城鎮韌性演習 北市警公布交管圖

台北市後天（17日）將實施「2025城鎮韌性演習」，本次演習首度整合過往「民安」與「萬安」等兩項演習，值得一提的是，中華...

南投3地成城鎮韌性演習地點 不暫停採買恐挨罰15萬

萬安演習整併為城鎮韌性演習今率先於中台灣登場，南投縣今年將演習地點拉至市區，將在市公所、客運及量販店實施疏散避難，並模擬...

中部地區城鎮韌性演習登場 豐原警、憲演練

中部地區2025城鎮韌性（萬安防空)演習今天下午將登場，台中市豐原警分局和憲兵第203指揮部台中憲兵隊將執行狀況演練　提...

台中城鎮韌性演習今下午登場 「這三區」特殊疏散違規最高罰15萬

國人熟悉的「萬安演習」，今年起與「民安演習」整合，改為「2025城鎮韌性(防空)演習」。中部地區率先舉辦，今下午1時30...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。