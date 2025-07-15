中華電信信義園區連兩日城鎮韌性演習 北市警公布交管圖

台北市後天（17日）將實施「2025城鎮韌性演習」，本次演習首度整合過往「民安」與「萬安」等兩項演習，值得一提的是，中華電信信義園區連續兩天實施綜合實作演練，中正一警方公布交通管制圖，呼籲民眾注意並及早改道。

警方指出，2025城鎮韌性（全民防衛動員）演習-中華電信信義園區綜合實作將在16日至17日，上午9時至下午5時，在中華電信信義園區周邊的仁愛路一段、紹興南街及杭州南路一段實施交通管制，為配合市府各局處的災害搶救及醫療救援演練，已規劃疏導勤務，提醒用路人務必提前改道。

本次交通管制範圍將包括仁愛路一段（紹興南街至杭州南路一段）南側慢車道外側一線車道、紹興南街（仁愛路一段至信義路一段）北往南全線車道，以及杭州南路一段（仁愛路一段至信義路一段）西側一線車道。管制範圍可能依實際交通狀況彈性調整，行經相關管制區域內的各路線公車，台北市公運處也已協調公車業者配合改道行駛。

中正第一分局為維護活動交通秩序與安全，將彈性管制演習現場周邊路段，並視現場狀況及演習規模擴大周邊交通管制範圍，此次管制措施亦將隨時透過警察廣播電台插播路況報導，提供最新交通資訊。

特別籲請駕駛人隨時收聽路況報導，避開交通管制路段，提前改道行駛，以免增加管制區域周邊道路車流延滯，耽誤行車時間；駕駛人如行經管制區域時務必提高警覺、小心駕駛，並請遵守員警、民防人力之指揮疏導，減速慢行，共同維護交通順暢與安全。