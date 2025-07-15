南投3地成城鎮韌性演習地點 不暫停採買恐挨罰15萬

萬安演習整併為城鎮韌性演習今率先於中台灣登場，南投縣今年將演習地點拉至市區，將在市公所、客運及量販店實施疏散避難，並模擬電信戰災搶救、災民轉移收容等，警消已於街區整備待命，演習期間若未配合指引，最高可罰15萬元。

每年搭配國軍漢光演習進行的防空「萬安」、民防「民安」演習，今年整併為「城鎮韌性演習」，而為期10天9夜的「漢光41號」實兵演習已於9日起登場，城鎮韌性演習今則率先於中台灣實施，南投縣警消目前已在相關演習場域整備待命。

南投縣政府表示，今年的城鎮韌性演習地點集中於市區，而今年下午1時30分至下午2時除了人車禁行，更將於南投市公所、彰化客運及家樂福南投店實施疏散避難，現場民眾及員工必須暫停採買或工作，並配合演習指引疏散避難。

而在下午2時至下午3時將於中華電信營運處南投線路中心進行戰災搶救（災害救援），南投市平山里活動中心「救濟站」則展開災民轉移收容、「急救站」傷患現場醫療處理等實作演練，目前警消及相關單位已於各演習場域整備待命。

南投縣警察局則提醒，今天下午1時30分至2時先實施30分鐘防情傳遞與警報發放、疏散避難、交通及其他必要管制等，除了高速公路車輛不予管制，其餘人車禁行，行人、車上人員聽從警察及民防人員引導避難，不可在戶外徘徊觀望。