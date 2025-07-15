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中部地區城鎮韌性演習登場 豐原警、憲演練

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
中部地區2025城鎮韌性(防空)演習今天中午將登場，豐原警分局和憲兵第203指揮部台中憲兵隊將執行狀況演練，上午準備中。圖／警方提供
中部地區2025城鎮韌性(防空)演習今天中午將登場，豐原警分局和憲兵第203指揮部台中憲兵隊將執行狀況演練，上午準備中。圖／警方提供

中部地區2025城鎮韌性（萬安防空)演習今天下午將登場，台中市豐原警分局和憲兵第203指揮部台中憲兵隊將執行狀況演練　提升社會整體防護韌性。

中部地區2025城鎮韌性(防空)演習，今天下午1時30分至2時採有預警、分區異時段方式，實施30分鐘警報傳遞與發放、人車疏散、交通管制等演練。

豐原警分局與憲兵隊合作，透過軍警聯合狀況模擬演練，驗證各項整備與作為，強化區域聯防與情報交換機制，確保軍紀嚴整與社會安全，透過狀況模擬演練，提升社會整體防護韌性。

豐原警分局與台中憲兵隊今天中午將在豐原外環道周邊（台3號、台13號）道路聯合執行狀況模擬演練及查緝勤務，展現軍警單位共同維護社會秩序的堅定立場；本次任務以設置散兵查緝線（點），結合憲警雙方人力進行盤查勤務，針對可疑對象實施身分核對與動態查核。

豐原警分局表示，今天中午午1時30分及2時整分別發放一次緊急警報與解除警報，期間演習地區內各公、民營工廠應配合演習管制，演習警報發放後，車輛請靠邊停放、車上民眾及行人應聽從警察、民防人員引導，就近進入防空避難設施進行防空疏散避難，或依地形、地物切實掩蔽。

若周邊無防空疏散避難設施，或無法及時進入防空疏散避難設施、地下室時，則就近尋找堅固且遠離窗戶之區域，依「兩牆原則」實施避難。

中部地區2025城鎮韌性(防空)演習今天中午將登場，豐原警分局和憲兵第203指揮部台中憲兵隊將執行狀況演練，上午準備。圖／警方提供
中部地區2025城鎮韌性(防空)演習今天中午將登場，豐原警分局和憲兵第203指揮部台中憲兵隊將執行狀況演練，上午準備。圖／警方提供

城鎮韌性演習

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