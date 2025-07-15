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台中城鎮韌性演習今下午登場 「這三區」特殊疏散違規最高罰15萬

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
中部地區7月15日下午1時30分至2時舉辦城鎮韌性演習。圖／聯合報系資料照
中部地區7月15日下午1時30分至2時舉辦城鎮韌性演習。圖／聯合報系資料照

國人熟悉的「萬安演習」，今年起與「民安演習」整合，改為「2025城鎮韌性(防空)演習」。中部地區率先舉辦，今下午1時30分至2時實施防空演習，同步進行防空避難與民防演練。台中市梧棲區、清水區及沙鹿區此次演習時實施「車停，人就近疏散」的防空疏散避難作為，請民眾務必配合，否則可依民防法處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

「2025城鎮韌性(防空)演習」於7月15日至18日分區實施，中部地區率先在15日下午舉行，包括台中市、苗栗縣、彰化縣、南投縣等四縣市，雲林縣、嘉義縣、嘉義市則因風災取消演習。

交通局長葉昭甫指出，演習期間高鐵、台鐵及捷運照常運行，但下車旅客與接送親友須依照現場人員指引，配合疏散避難，市區公車演習期間將停靠路邊或專用道，國道或高架道路上則可持續行駛，不過下匝道後須立即停車接受管制，計程車也暫停服務。

特別的是，台中市梧棲、清水及沙鹿3區配合演習，實施「車停、人就近疏散」措施。交通局提醒，行經3區的公車乘客須依照警方與民防人員指示下車避難，確保演習順利進行；乘客演習後如需回原車繼續搭乘，下車時不用刷卡，若沒有要繼續搭乘，應記得刷卡避免鎖卡或產生額外費用。

民政局長吳世瑋表示，此次城鎮韌性演習特別加強非軍事部門的防護機制，驗證民防、災防體系能力，採實地、實人、實物及實作方式實施防空疏散避難作為、戰時重要民生經建設施遭破壞搶救、民生必需品配售站開設、大量傷患醫療救援與急救站開設、救濟站開設及戰時心理作戰演練。

吳世瑋提到，演習當日下午1時30分至2時將實施防空演習，防空警報響起時，應立即「就近避難」，並強調「地下優於地上」、「室內優於室外」、「遠離外牆門窗」、「避開危險物品」4大原則，優先進入地下室或防空疏散避難設施，聽從現場警察與民防人員指示行動；若無法及時進入避難設施，則應選擇窗戶少、與外牆隔兩層的房間避難。

民政局指出，目前台中市共建檔防空避難設施1萬263處，最大可容納人數達626萬4317人，足以應對防空疏散避難需求。

台中市梧棲區、清水區及沙鹿區此次演習時實施「車停，人就近疏散」的防空疏散避難作為。圖／台中市府提供
台中市梧棲區、清水區及沙鹿區此次演習時實施「車停，人就近疏散」的防空疏散避難作為。圖／台中市府提供

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