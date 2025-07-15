萬安演習下午登場 彰化街頭出現許多裝甲車民眾緊張
「2025萬安演習（城鎮韌性（防空）」今天下午1時30分至14時實施，分別依情況辦理實作演練，彰化縣共投入超過2500名以警察、民防及義警人員參與，今天上午，彰化縣街頭即出現許多裝甲車，讓民眾感受到與以前演習大不同，增添作戰演習的氛圍，更希望不要有戰爭發生。
縣警局指出，今年萬安演習結合民安演習，實施城鎮韌性（防空）演習，從下午1時30分至14時進行30分鐘「警報傳遞與發放」、「疏散避難」、「交通管制」等實作演練，這是民眾印象的萬安防空演習，演習警報聲響起，人員及車輛必須淨空、就地掩護；在防空警報解除後，從下午2時至3時實施30分鐘「戰災搶救」及「急救站及救濟站開設」演練。
由於目前也是漢光演習期間，彰化縣花壇鄉虎山巖停車場連日來，也停放大批軍事並做好掩護、阻絕措施，引起民眾好奇。
今天下午實施城鎮韌性（防空）演習，在彰化縣和美鎮及彰化市區今天上午也有許多裝甲運兵車車隊及悍馬吉甫車，以及雲豹輪型裝甲車，很多民眾原本只有在電視或者到營區開放才看得到的裝甲車，竟然出現在市區，而且眼前通過，都覺得很新鮮。
有民眾認為，裝甲車出現市區，讓演習更加逼真，也讓民眾覺得兩岸關係緊張 ，台灣的安全防衛真的有必要，但也認為兩岸還是要避戰，希望未來不會看到街頭滿布軍車的場面。
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