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城鎮韌性演習下午台中登場 乘客駕駛得下車避難高速公路不影響

聯合報／ 記者黑中亮黃寅／台中即時報導
清水分局表示，台中海線下午演習時實施「車停，人就近疏散」的防空疏散避難作為。圖／民眾提供
清水分局表示，台中海線下午演習時實施「車停，人就近疏散」的防空疏散避難作為。圖／民眾提供

2025年城鎮韌性演習（昔稱萬安演習）選定沙鹿、梧棲、清水為重點驗證區，清水分局表示，今天下午1時30分至2時演習進行時，實施「車停，人就近疏散」的防空疏散避難作為，民眾如搭乘公車行經這三區，請配合現場警察及民防人員指示下車避難，高速公路行駛車輛演習不受影響，但匝道准下不准上，演習區外車輛也禁止進入。

警方提醒，此次演習實施「車停，人就近疏散」的疏散避難作為，演習期間搭乘公車行經梧棲區、清水區及沙鹿區時，請配合下車疏散避難，驗證疏散防護整備效能，提醒民眾若演習結束後仍要回原班車繼續搭乘，下車疏散時則不必刷下車卡，以免增加車資。

演習開始時，一般車輛駕駛人應保持鎮定、不違反交通規則，依警察及民防值勤人員指揮，配合實施人車管制。在非幹道上行駛的車輛：立即停放道路兩側、人員下車避難。在幹道行駛的車輛：靠邊停放或轉入非幹道停放。

無法停靠者：應以不阻塞道路為優先，並向郊外行駛。在郊外的車輛：不可進入市區。車內乘客：需就近疏散避難。

至於高速公路上的車輛，演習時不受影響，「匝道准下、不准上。」下交流道車輛應立即停靠路邊，下車疏散避難；身處空曠地區者，可利用周邊地形地物、涵洞、地下道、橋墩下方避難。

清水分局同時特別提醒，搭公車的民眾演習後如不回原班車搭乘，下車疏散時須記得刷下車卡，以免電子票證遭鎖卡，下次乘車將被收取特許扣款費用，影響乘車權益。

高鐵台中站今特別提醒旅客，演習區域內車站的聯外接駁公車、快捷公車及排班計程車等，今日下午1時30分至2時，配合交通管制措施，同步暫停行駛。

高鐵台中站說，如需於演習期間進出高鐵車站的旅客，請於演習開始前提早到站，避免延誤既定行程。預計於交通管制時段內離站之旅客，亦請配合憲、警及站務人員引導，於車站稍候。

分局長蔡慶星表示，演習視同作戰，呼籲請民眾切勿於演習期間在室外觀望徘徊，若經規勸仍未能配合實施疏散、避難，依據民防法第25條及第27條可處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

城鎮韌性演習

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