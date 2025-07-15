聽新聞
0:00 / 0:00
城鎮韌性演習台鐵正常行駛 退票、換班次免手續費
2025城鎮韌性（防空）演習於今天（中部）、7月16日（南部）、7月17日（北部）及7月18日（東部）分區辦理，台鐵公司表示，期間各級列車正常行駛，車站售票及旅客進出閘門正常作業，已購票旅客若因演習而延誤，可改換其他班次或辦理退票，免扣手續費。
台鐵公司表示，此次演習將進行為時30分鐘警報傳遞與發放、疏散避難、交通及其他必要管制等實作演練。北部、中部及南部地區於下午1時30分至2時辦理；東部地區於上午10時至10時30分辦理。期間台鐵各級列車正常行駛，提醒搭車旅客提早到站，下車旅客及接送親友應依憲、警、民防人員引導，實施疏散避難。
台鐵公司也說，凡已購票旅客，因演習而延誤，可改換其他班次或辦理退票，免扣手續費。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言