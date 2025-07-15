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防空演習登場 台鐵：各級列車正常行駛

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

因應2025城鎮韌性（防空）演習，台鐵公司提醒，各級列車正常行駛，車站售票及旅客進出閘門亦為正常作業，該時段搭車旅客敬請提早到站，避免耽誤既定行程；下車旅客及接送親友應立即依憲、警、民防人員引導，實施疏散避難。

2025城鎮韌性（防空）演習將於7月15日（中部）、7月16日（南部）、7月17日（北部）及7月18日（東部）分區辦理，本次演習將進行為時30分鐘之警報傳遞與發放、疏散避難、交通及其他必要管制等實作演練；北部、中部及南部地區於13時30分至14時辦理，東部地區於10時至10時30分辦理。

台鐵公司表示，各級列車正常行駛，車站售票及旅客進出閘門亦為正常作業，該時段搭車旅客敬請提早到站，避免耽誤既定行程；下車旅客及接送親友應立即依憲、警、民防人員引導，實施疏散避難。

另外，台鐵公司也提到，凡已購票之旅客，因演習而延誤，可改換其他班次或辦理退票，免扣手續費。

城鎮韌性演習

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