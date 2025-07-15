城鎮韌性演習今起跑 賴總統：精進準備台灣更和平穩定

國軍漢光41號演習持續進行中，2025「城鎮韌性演習」也在今天登場。賴清德總統在臉書表示，精進自身準備、了解周遭環境，並配合政府指引，就能一起打造更有社會韌性的體制，台灣也會更加和平穩定。

每年搭配國軍漢光演習進行的防空「萬安」、民防「民安」演習，今年整併為「城鎮韌性演習」。賴總統表示，2025城鎮韌性（防空）演習，今天開始。有準備，更安全。平時越是有憂患意識，在面對天災地變或極端情況時，就更能冷靜應對、降低衝擊。

賴總統說，從今天下午到周五，2025城鎮韌性演習中的防空演習，就要展開。「而演習越貼近實際情況，對精進我們的準備，會更有幫助」。今年的防空演練，將會更加確實的執行。

賴總統表示，當各縣市國人聽到防空警報響起、或收到國家級警報簡訊時，若在室內，請遠離窗戶及陽台，並有序進入地下室；若在戶外，請配合警察與民防同仁的指引，就近演練疏散避難。

賴總統表示，另外，城鎮韌性（防空）演習也在漢光演習期間進行，他也要請國人朋友給予國軍最大的支持與鼓勵，「讓我們一起在國家團結月，精進自身準備、了解周遭環境，並配合政府指引，就能一起打造更有社會韌性的體制，台灣也會更加和平穩定」。