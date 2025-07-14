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城鎮韌性防空演習時間延長？警政署：與往年相同半小時

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導
網路流傳今年防空演習特別長，警政署表示，「2025城鎮韌性（防空）演習」實際需民眾配合時間為30分鐘，與歷年萬安演習相同。圖／警政署提供
網路流傳今年防空演習特別長，警政署表示，「2025城鎮韌性（防空）演習」實際需民眾配合時間為30分鐘，與歷年萬安演習相同。圖／警政署提供

網路流傳今年防空演習特別長，不是往常的半小時，留意行程，警政署今說明，「2025城鎮韌性（防空）演習」實際需民眾配合時間為30分鐘，與歷年萬安演習相同，請民眾安心應對。

警政署表示，這次演習於本月15至18日採「分區異時」方式，依中部、南部、北部、東部、外（離）島地區順序辦理，各地區於演習當日下午1時30分至2時（東部及外離島為上午10時至10時30分），實施防空警報發放、疏散避難及交通管制等項目，請民眾配合警察及民防人員引導。

警報解除後，由地方政府及民防團隊於下午2時至3時（東部及外離島為上午10時30分至11時30分）實施救濟站、急救站及戰災搶救等災害應變演練，不影響民眾正常作息。

警政署指出，防空演習是落實全民國防教育、強化社會韌性的重要措施，透過平時演練，方能在極端情況迅速應變、自我保護，呼籲民眾提高警覺，切勿轉傳未經查證訊息，支持演習推動，共同守護國人安全與社會安定。

漢光演習 城鎮韌性演習

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