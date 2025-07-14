整理包／2025城鎮韌性演習北中南時程、避難指引一次看！違規最高罰15萬

隨著國軍年度「漢光演習」於7月9日展開，過去國人熟悉的「萬安演習」，今年起與「民安演習」整合，改為「2025城鎮韌性演習」，於7月15日至18日分區實施。

如果在演習時不遵守規定避難疏散，或不配合現場交通管制，可能會被罰3萬至15萬元。聯合新聞網整理重點資訊讓民眾一次了解。

📅7月9日（三）起展開 📅為期約10天，採 「兵棋推演 + 實兵演練」 雙軌進行

國防部「漢光41號演習」實兵操演9日展開，時間長度倍增至10天9夜，後備動員人數也創新高達2萬人，尤其演習過程中將同時實施西岸三都的城市韌性演習。

國軍「漢光41演習」實兵演習將從7月9日到18日，進行10天9夜晝夜連續操演。演習想定規畫，自灰色地帶襲擾起逐項進入全面作戰，考驗軍方平戰轉換、備戰部署等作戰準備。

根據國軍規畫，今年度漢光演習除了往年都會實施的戰力保存、海空操演、反登陸作戰等重點課目外，還向前延伸著重灰色地帶襲擾手段應對，並配合城鎮韌性防空演習，進行縱深防禦及持久作戰演訓。

依預定時程，9日到11日為「常態危機處理階段」，針對灰色地帶襲擾進行二級、一級加強戒備；12日為備戰部署階段，將進行一連串戰力保存等行動，13日起到18日進入全面作戰階段。

從2025年起，原本分開進行的「萬安演習」和「民安演習」將整併為新的「城鎮韌性演習」。這次演習最大的不同在於不再照劇本演練，所有設備和人員都要等到接獲指令後才進場，考驗各單位的即時反應與應變能力。

簡單來說，這場演習更貼近真實危機情境，目的是要檢驗政府和民間在突發狀況下的動員與協調能力，確保未來若發生戰爭或災害，社會運作可以不中斷、民生也不受影響。

2025 北中南防空演練課目規劃表 日期 7月15日 7月16日 7月17日 地方政府 臺中市政府 臺南市政府 臺北市政府 上午 兵棋推演

以有想定、無腳本方式，區分聯合封鎖、火力打擊及全面作戰等3個階段實施兵棋推演。 下午

1330–1400 防空演習

演練警報傳遞與發放、疏散避難、交通及其他必要管制。 下午 綜合實作

採實地場景、小區域及貼近真實情境方式，置重點於戰時景況下各項災害搶救作為。 資料來源：國防部

根據全動署規劃，「2025城鎮韌性(防空)演習」從7月15日至18日採「分區異時」方式，依中部、南部、北部、東部及外(離)島地區順序實施演練。

7/15（二）

13:30-14:00 中部：台中市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣(雲林縣、嘉義市因丹娜絲颱風影響取消)

7/16（三）

13:30-14:00 南部：高雄市、屏東縣(台南市因丹娜絲颱風影響取消)

7/17（四）

13:30-14:00 北部：台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣、新竹縣、基隆市、新竹市

7/18（五）

10:00-10:30 東部及外離島：花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣

演習內容：

13:30-14:00（10:00-10:30）：30分鐘警報傳遞、防空疏散及交通管制演練。

14:00-15:00（10:30-11:30）：空警報解除後，實施轉移救濟站災民、現場處理急救站傷患、戰災搶救或災害救援演練。

警報聲說明：

2025 城鎮韌性（防空）演習手機告警訊息（範例） 區分 內容 警報發布 【城鎮韌性演習／防空警報】敵軍飛彈／火箭攻擊臺灣 OO 地區，請儘速避難。［國防部］

【Air Defense Drill】Incoming enemy missile / rocket attacks. Seek immediate shelter. ［MND］

防空設施及避難指引：https://adr.npa.gov.tw/map 警報解除 【城鎮韌性演習／防空警報】臺灣 OO 地區防空警報於 00:00 解除。［國防部］

【Air Defense Drill】Air defense alert lifted. ［MND］

空襲警報啟動：1長音、2短音，重複3次。

警報解除：1個長音，持續90秒。

不論你在哪裡，請遵循以下避難原則

在室內時：

立即遠離窗戶與陽台，關閉門窗、電源與瓦斯，前往建物地下層或防空避難空間，打開手機收看政府訊息或收音機，留意指示。

在餐廳時：

若是在餐廳，民眾可以繼續用餐，但店家需關閉水、電、瓦斯，停止烹煮加熱行為，並限制人員進出。

在商場時：

若是在百貨商場，需聽從廣播配合避難行動，警報解除前不可以離開避難處。

在地下街時：

若是在地下街，民眾可正常行動，但出入口會有人員引導至避難處。

在戶外時：

立刻就近找地下空間或堅固建築避難，或於內政部警政署防空避難專區尋找附近防空避難處。不要逗留在空曠處、橋梁、電線桿附近，配合警方、民防或演習人員指揮行動。

正在開車時：

聽到警報後請靠邊停車，關閉引擎，下車就近避難，勿任意駛入禁止通行區域或地下道。

正在騎Youbike時：

若正在使用共享單車（例如Youbike）、共享汽機車，一樣都需停靠路邊，配合警察和民防指揮人員進行避難行動。

在車站、機場等公共運輸場所時：

候車/候機旅客不強制疏散，新進旅客與下車乘客須依現場人員指示疏散演練。

外送、叫車延後接單：

由於演習避難管制，外送、叫車等服務時間也會暫停或延後接單。

⚠️ 提醒：

•不配合避難可依《民防法》處以3萬至15萬元罰鍰。

•演習期間請勿拍攝軍事部署或上傳至社群。

•保持冷靜，遵循政府公告與演習指引。

管制對象與配合事項一覽表 分類 管制場所 配合事項 公共運輸 海空運航班及航站、高速鐵路、臺鐵、捷運、

輕軌、客運、公車之場站 ▲ 停止室內、外營業（活動）

▲ 場域編組之民防團隊、負責人或員工應協助民眾實施疏散避難

▲ 候機（船、車）旅客不管制；下機（船、車）旅客須配合管制及演練 生活消費 旅館、商場、市場、展覽場、傢俱展示販售場、

藥局、藥粧店 機關（構） 各級政府機關、信用合作社、郵局、農漁業信用部等服務場所、

銀行、證券期貨商、保險、電信、有線電視公司等營業場所

根據《民防法》第21條「為減少空襲時之損害，國防部得會同有關機關實施防空演習，命令實施疏散避難與交通、燈火、音響及其他必要之管制」，如果在演習時不遵守規定避難疏散，或不配合現場交通管制，可能會被罰3萬至15萬元，請民眾務必配合演習規範。