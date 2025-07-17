高雄三元電池廠火警…63筆監測數據出爐 環保局：廠外空氣安全

高雄小港臨海工業區三元能源科技鋰電池廠14日發生火警，疑有毒氣體氫氟酸外洩，引發民眾關注。高市環保局啟動緊急應變機制，派遣空汙小組與空品應變車駐點，更以AI智慧影像辨識系統全程監控汙染狀況，並於廠區及周界持續24小時空品監測。

環保局指出，7月14日大火至今已完成63筆監測數據分析，針對一氧化碳（CO）、總碳氫化合物（THC）、總懸浮微粒（TSP）與揮發性有機物（TVOC）等項目比對。

其中，一氧化碳濃度最高約為15ppm，為火場燃燒產生，火焰離子偵測器（FID）檢測的碳氫化合物濃度範圍為0.1至8.4ppm，趨近背景值；TSP初期因火勢上升略高，達11.4mg/m³，後續隨灑水降溫與火勢撲滅逐漸趨緩回落。

關於疑似外洩氫氟酸（HF）氣體部分，環保局解釋，氫氟酸主要源自鋰電池電解液燃燒與消防水霧反應所產生的氣體，當日檢測僅在廠內靠近燃燒核心的區域測得微量氫氟酸，濃度最高為0.774ppm，並未在廠外空氣中檢出；火警當天近中午複查，廠內亦未再偵測出氫氟酸濃度，證實該氣體產生範圍侷限於廠區內部，無外逸情形。

環保局強調，火警期間也同步比對周邊微型感測器數據，發現TVOC濃度約介於0.1至0.35ppm與火災發生前數值無顯著差異，研判整體空品尚屬可控。15日上午火勢完全撲滅後，灑水降溫作業仍持續進行。

最新監測結果出爐，今天清晨7時21分五用氣體偵測器未檢出，FID檢測總碳氫化合物濃度約4.4ppm，總懸浮微粒濃度(TSP)約0.479mg/m3，空品數據亦無異常。