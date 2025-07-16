員工暫休！高市府組專案小組徹查電池廠火警 三元能源：薪資照發

高雄小港三元能源科技鋰電池廠日前發生火警，雖火勢已控制，仍引發外界對鋰電池產業安全管理機制的高度關注。市長陳其邁第一時間指示副市長林欽榮召集消防、環保、勞動、建管等局處成立專案小組，全力釐清起火原因，並盤點市內類似產業的風險點，強化制度防線。

另一方面，因應三元廠停工造成的全球供應鏈衝擊，母公司台泥已緊急啟動Molicel南科廠產線調度，盼穩定交付高端電芯訂單。

三元小港廠火警發生於14日清晨5時許，消防局接獲報案後迅速動員91名人力、46輛消防車，並採用智慧監控與先進灌救設備，於當日成功控制火勢。目前仍持續高溫區域的降溫與監控作業。

林欽榮表示，截至16日清晨，消防隊已投入累計146車次、280人次，現場局部溫度已降至攝氏40度上下，環保局亦持續監測空氣品質，初步無毒氣或毒化物逸散，懸浮微粒濃度亦明顯下降。

高市府專案小組15日正式運作，由消防、環保、勞檢、衛生等單位聯合展開調查，調查範圍涵蓋三大面向，一是查明起火點與起火原因，二是檢視廠內日常安全管理與災害應變機制，三是盤點全市鋰電池產業的防火設施與法規執行現況。

高市府強調，所有調查結果將彙整報送中央，供主管機關修法與制度精進參考，針對鋰電池製程涉及高度能量密度與化學反應，未來將就相關產業提出更嚴謹的防災規範與演練機制，落實預警、預防、應變原則。

三元能源科技所屬的Molicel品牌，是全球高階電芯供應鏈的重要成員，是國際重要一線大廠包括超跑、空中垂直電動起降機、航太科技以及AI 伺服器資料中心BBU等高階電芯供應鏈。

Molicel表示，許多客戶長期仰賴Molicel獨家供應，因此很難找到替代品，多數客戶明確表示願意共同攜手度過難關，Molicel南科廠區擁有三條產線，將盡全力調配部分高端產品到南科廠生產。