三元能源高雄廠火災 兩大信評機構：對台泥評等影響輕微

台泥（1101）旗下的電芯品牌Molicel位於高雄的三元能科技電池廠14日清晨發生火災，目前廠區主要起火點都已經撲滅，仍由消防隊持續降溫監控中。三元能源科技16日表示，將由南科廠現有三條產線立即進行產能調配，以支援原先三元廠高階產品出貨，並盡力滿足全球客戶基本需求。

此外，兩大信評機構中華信評（S&P Global Ratings）與惠譽國際（Fitch Ratings）也正式發出報告，評估此事件對台泥的整體信用評等影響輕微。三元能源科技也強調，公司將持續配合市府調查，並確保三元廠停工期間員工薪資不受影響。

三元能源科技表示，由於三元廠是國際重要一線大廠包括超跑、空中垂直電動起降機、航太科技以及AI 伺服器資料中心BBU等高階電芯供應鏈，為了避免此次事件可能會影響全球許多品牌。因此公司迅速啟動應變機制，全力控制損失並確保營運穩定。

首先，經過三元能源科技業務團隊緊急連絡後，三元廠的全球客戶也表達了高度的理解與支持。三元廠原先收到的第3、4季訂單已超越上半年，這些客戶深知公司高端電池的獨特性和不可替代性，許多更是由Molicel品牌獨家供應，因此很難找到替代品，多數客戶們明確表示願意與公司攜手度過難關。

再者，針對產品供應，三元能源科技正積極重新規劃生產排程。火災發生前，因為高階產品如航空、BBU（電池備份單元）及超跑領域的零件均需耗時進行國際認證，所以以高階客戶為主的三元廠上半年產能僅達25%。

然而Molicel的南科廠區擁有三條產線，目前並未全部投入生產，這意味著公司具備產能彈性可以支援，正全力以赴，透過調配南科廠的產能，確保未來有部分三元廠的高端產品將調整到南科廠區進行生產，經過內部調配後，8月份開始，針對第3、4季的客戶訂單，會盡量維持三元廠以及南科廠客戶們的「基本需要」，但無法供應客戶最大量，業務團隊正積極尋求客戶們的諒解。我們將持續追蹤供應鏈狀況，確保關鍵原物料和零組件的穩定供應。

針對本次火災事件，中華信用評等與惠譽國際分別於7月15日及16日在其公開報告及新聞稿中提及，預期本次火災事件不會影響台泥的整體信用評等 。中華信評確認台泥的長期發行體信用評等為「twA+」 ，短期發行體信用評等為「twA-1」 。評等展望為「穩定」 。

中華信評指出，此次基本情境並未納入2025年7月14日台泥高雄電池廠火災事件可能造成的損失 ，不過，中華信評報告認為該事件短期內對信用評等影響有限，部分原因在於公司的保險應可吸收部分損失 。三元廠已啟動保險理賠程序，惟相關損失與理賠金額，尚待第三方公正機構鑑定後方能有進一步資訊。

中華信評也提到，台泥的評等結果係反映該公司為台灣、葡萄牙及土耳其最大水泥製造商的地位、在中國大陸南方重點省份中令人滿意的市場地位，以及跨足非水泥業務的多元化布局與水泥業務有所擴大的營運版圖 。

中華信評也提及，台泥的評等結果亦反映該公司因擁有具高價值的土地與投資性不動產部位而享有良好的財務彈性。

惠譽國際的報告亦指出電池廠火災預期不會影響台泥的信用評級，並提及台泥近期評級為TCC，BBB-/穩定。兩大國際評級機構的獨立評估，進一步印證公司具備足夠的風險抵禦能力。

高雄市政府已針對本次火災成立專案小組，就起火原因、廠內管理與同類工廠防火機制等面向展開調查，並將結果報中央參考修法。三元能源科技將全力配合市府專案小組的調查工作，提供所有必要的資訊，以釐清事件真相，並從中學習改進。

三元能源科技始終相信，透過此次公部門嚴謹的調查，將有助於提升整體新能源產業的安全標準。同時，火勢撲滅後，環保局亦同步啟動空氣品質監測，經初步監測，現場空氣中並無毒氣逸散，亦無毒化物波及，懸浮微粒濃度亦隨火勢撲滅而逐步下降，空氣品質監測顯示穩定。在此艱難時刻，員工也是三元能源科技最寶貴的資產。台泥7月15日清晨發出的重訊中已說明三元廠宣布停工，公司也通知所有同仁在家休息至7月20日，部分同仁正配合輪班，參與目前廠區的留守及配合各公部門的調查與檢查；三元也啟動一系列員工關懷方案，確保所有受影響員工的權益，並保障薪資不受影響，確保其生活穩定。