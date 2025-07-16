高雄三元能源火警 陳其邁指示設專案小組徹查肇因

高雄小港三元能源科技鋰電池工廠14日失火，市長陳其邁指示召集局處成立專案小組，全面調查釐清起火原因，並同步啟動與臨海產業園區合作機制，加強場區管理及災害應變。

高雄市政府今天上午說明，針對小港區三元能源科技鋰電池工廠14日發生重大火警，陳其邁當天晚間即指示，由副市長林欽榮召集消防、環保、經發及建築管理等相關局處，成立市府專案小組，全面啟動調查作業，釐清起火原因，並強化轄內相關產業安全管理機制。

林欽榮表示，專案小組昨天已正式運作，展開調查蒐證，今天上午進一步由消防、勞動、環保、衛生、勞檢等單位召開會議，聯合研商後續調查重點。市府也同步啟動與臨海產業園區合作機制，加強場區管理及災害應變能量。

市府專案小組調查重點涵蓋三大面向，一、查明起火原因；二、檢視工廠日常管理及火警發生應變作為；三、全面盤點高市其他同類型鋰電池工廠防火管理機制與法規執行情形，並就防災預防、演練及救災設計提出改善建議。相關調查成果將彙整報送中央主管機關，作為未來修法與制度精進參考。

林欽榮說，消防團隊迄今投入共146車次、280人次，現階段重點為持續降低廠區局部高溫。今天清晨6時量測結果顯示，部分區域溫度約為攝氏40度。環保局同步啟動空氣品質監測，初步監測現場空氣中並無毒氣逸散，也無毒化物波及，懸浮微粒濃度也隨火勢撲滅而逐步下降。

消防局表示，現階段持續執行降溫作業，消防主力人員已完成任務並撤離，現場保留必要人力與車輛，進行後續搶救及警戒任務。