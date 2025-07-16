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三元能源火警全面停工 台泥發言人：將徹查滅火系統依法究責
台泥旗下的三元能源科技公司14日發生爆炸火警，昨天宣布停工，檢、警、消將待廠內鋰電池穩定後再進廠勘查現場。今天台泥企業發言人葉毓君表示，將查國際大廠提供的整體滅火系統，如果出問題，絕對依法究責。
葉毓君表示，董事長在第一時間從國外趕回，到火災現場與主管舉行多場檢討會議，主要要檢視設備運作、人員管理或系統整合失效等問題。
她說，這次起火的化程區，三元能源部署33萬顆溫度感測器，還有1萬7000多顆的煙霧感測器，照理來說，4個階段的滅火系統應該都會自動啟動，但是由國際知名大廠提供的「Total solution（全面解決方案）」，顯然沒有完全發揮作用，所以內部展開細部調查，如果確認設備端出問題，公司絕對依法究責，必要的時候採取法律行動。
葉毓君表示，三元能源昨天上午7時30分配合調查，宣布停工，是電芯Molicel的品牌，是台灣唯一打入國際一線的供應鏈，應用在電動航空器、太空科技和AI伺服器及雲端系統等關鍵領域，但這次火災剛好就在這些重要電池的生產基地，會對國際高科技的影響不小，已請高級主管與對外溝通，並啟動南科廠的產能，全力支援現有的訂單。
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