三元能源火警全面停工 台泥發言人：將徹查滅火系統依法究責

台泥旗下的三元能源科技公司14日發生爆炸火警，昨天宣布停工，檢、警、消將待廠內鋰電池穩定後再進廠勘查現場。今天台泥企業發言人葉毓君表示，將查國際大廠提供的整體滅火系統，如果出問題，絕對依法究責。

葉毓君表示，董事長在第一時間從國外趕回，到火災現場與主管舉行多場檢討會議，主要要檢視設備運作、人員管理或系統整合失效等問題。

她說，這次起火的化程區，三元能源部署33萬顆溫度感測器，還有1萬7000多顆的煙霧感測器，照理來說，4個階段的滅火系統應該都會自動啟動，但是由國際知名大廠提供的「Total solution（全面解決方案）」，顯然沒有完全發揮作用，所以內部展開細部調查，如果確認設備端出問題，公司絕對依法究責，必要的時候採取法律行動。